退休不是只有存錢！專家解析50歲後「錢要花得巧」

〔財經頻道／綜合報導〕步入50歲後，許多人開始意識到「剩下的人生可能比已過去的更短」，看待資產、時間與工作的方式也隨之改變。日本理財作家獅子尼希蕾（獅子にひれ，音譯）在其著作中指出，50多歲的人在規劃老後生活時，不只是要「存錢」，更重要的是重新理解金錢與時間的價值。她直言：「錢帶不進棺材」並非空話，如果只為了優先存錢，而把想做的事擱置或忍耐，不會覺得太可惜嗎？

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，獅子尼希蕾表示，在思考退休後的資產累積時，我們往往過度關注「如何讓錢變多」，但與此同樣重要的，是「如何使用金錢」，她指出，對許多 50 多歲的人而言，「存款越多越安心」幾乎成了根深蒂固的觀念，但在現今的超低利率時代，單靠儲蓄已無法讓資產有效成長。

獅子尼希蕾指出，在人生後半段仍盲目累積資產，可能會錯失真正想做的事。她分享60多歲的前輩經驗：「明明有錢去義大利，但等到70多歲時體力不夠、無法忍受長途飛行，只能含淚放棄。」她說：「存到有錢，卻失去能用錢的體力和時間，才是真正的浪費。」

獅子尼希蕾指出，50歲是找回主導人生的重要階段。有人趁體力仍佳，立即實現多年未完成的旅行承諾；有人察覺到朋友因膝蓋退化或家人需要照護，而錯過共同旅行的機會，「現在就做」成為許多人重新調整人生節奏的關鍵。她也強調，「花錢」不必背負罪惡感：「健康、美容、人際交流、文化體驗等花費，都是維持高品質老後生活的『投資』，不該被視為浪費。」

面對「老後退休生活問題」的恐慌，不少人一度焦慮。但獅子尼希蕾指出，多數不安來自「沒有量化的模糊恐懼」。她建議50多歲的人應該先盤點自身收支，再以實際數字評估老後需求，「真的算出來後，反而發現沒想像中可怕。」

獅子尼希蕾提到了持續「有工作收入」的重要性，她認為，投資是累積資產的方法之一，但更可靠的方法，是在仍健康時持續工作，讓收入不中斷。若退休後繼續工作，對健康也有助益，這是因為規律的生活、人際交流、責任感與成就感，都是維持身心健康不可或缺的要素。

獅子尼希蕾認為，50 多歲是教育費負擔減輕、收入達巔峰的階段，房貸也接近還清，是家庭財務最寬裕的時期。換句話說，這正是最能專心準備退休生活的黃金期，當利用這段時間具體想像未來的生活，便能將不安轉化為希望。

