中國取消不存在的赴日航班被抓包 章家敦：習近平已經沒招了

2025/11/29 14:44

中國對日本祭出報復措施後，不少往返中日的航班被取消。示意圖。（法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗「台灣有事」的表態，引起中國跳腳祭出一系列報復措施，包括取消赴日航班。不過，日媒發現，中國媒體披露的航班取消訊息，竟有一些根本不存在的航班，凸顯存在大內宣成分。對此，美籍華裔作家章家敦（Gordon Chang）在社群平台發文指出，中國取消一班「根本不存在的航班」，顯示習近平已經沒招了。

日媒《西日本新聞》報導，隨著日中關係日益緊張，中國媒體披露一系列中日航線的航班取消和改簽，刻意強調日本首相高市早苗關於「台灣有事」言論對日本經濟造成的損害。然而，中媒竟提及一些根本不存在的航線，暗示著其中可能存在宣傳成分。

報導指出，中媒24日宣稱，包括南京至福岡航線在內的12條日中航線全數取消。然而，南京至福岡航線近年來已停飛。據福岡機場消息人士透露，目前該機場唯一取消的日中航線是中國春秋航空大連至福岡航線（每週一班）。

消息人士透露，受中國當局多次拘留日本公民的影響，赴中旅遊的日本遊客和商務旅客數量並未顯著增長。此前，中國航空公司一直在持續開闢新航線並增加航班數量，航空業普遍認為，他們擴張航線不計成本，甚至不考慮獲利。一位北京商界人士評論稱，「或許他們也在嘗試精簡沒有利潤的航線，並關注事態發展。」

對於中媒披露根本不存在的赴日航班被取消一事，美籍華裔作家章家敦（Gordon Chang）在社群平台X上發文直言，中國取消一班「根本不存在的航班」，顯示習近平已經沒招了。

