賺到手軟！他把後院租給陌生人當副業 超誇張收入曝光了

〔財經頻道／綜合報導〕美國奧勒岡州波特蘭一對夫妻近年透過共享平台Swimply將自家後院出租，讓其他人來打桌球以及使用按摩浴缸等，3年來靠著這項副業就賺進 8.5 萬美元（約新台幣270萬元），收入幾乎足以支付整筆房貸，引發外媒關注。

屋主納克巴（Rob Nachbar）接受美媒《商業內幕》（Business Insider）採訪，透露了這段把後院變副業的經驗。納克巴表示，在新冠疫情期間公共泳池關閉，他和家人便透過 Swimply，去租用其他人家裡的泳池，好帶孩子們去玩水，同時也花了半年時間重新打造自家後院，原本只是給家人享受，沒想到逐漸形成一個「相當獨特的空間」。

他回憶，第一次在 Swimply 租泳池時與屋主聊天，才意識到「出租自家後院」可能是一條路。他曾經做過 Airbnb，但需要整理整間房、還要另找地方住，對生活造成不少干擾；相較之下，出租後院幾乎沒有負擔。

為了增加辨識度，夫妻倆替自家後院取名「Pong Springs」，空間內設有可容納7人的熱水按摩池、100 吋大螢幕、桌球桌、戶外廚房與烤架、飛鏢板、瓦斯壁爐等休閒設施，出租價格多從每小時75美元（約新台幣2375元）起跳。

一開始納克巴根本不知道會不會有人想用，結果上架後大受歡迎，訂單爆滿，且完全沒有影響到他們原本的生活，來訪後院的客群相當多元，包括情侶在浴缸內看電影約會，15名女性一起來這裡開追劇派對，還有一群男生舉辦他們的「幻想美式足球選秀會」，也有不少生日與節慶活動，納克巴規定後院最多容納20人，活動時間最晚至晚上10點，因此不會太失控。

納克巴透露，自 2021 年以來，他們靠出租後院已賺進 8.5 萬美元，「幾乎就能付掉房貸」，且每週末至少2筆訂單，平日偶爾會有1、2筆訂單，整體使用率大約是30%，其餘時間他自己仍可使用。

日常管理也十分輕鬆，他說處理這項副業的工作時間，加起來根本不到1小時，包含預訂管理與前後整理。而且大多數客人都會保持乾淨，偶爾遇到大型聚會才會留下較多垃圾。唯一需要共用的是屋內的洗手間，不過夫妻倆計畫未來增設戶外廁所，以提供顧客更便利使用。

納克巴表示，他的鄰居普遍接受度高，也可自由使用後院；他也會提醒客人控制音量，避免影響周遭住戶。3年來遇到的不良客人極少，頂多是有人喝太多或離場時間拖延。他說：「我們通常都在屋裡，所以如果客人需要什麼，我隨時可以幫忙。除此之外，我們會盡量不打擾他們，讓他們覺得很有隱私。」

納克巴直言，這項副業是否適合經營，取決於個人願不願意與陌生人互動，但對他而言，不但認識許多有趣的人，甚至還與部分客人成為朋友。「我們不會天天用後院，與其空著，不如分享給需要的人。」

