1人1宅創紀錄》25坪以下小宅 10年大增近37萬宅

過去10年全國房屋稅籍住宅每增加2.59宅就有1宅是小宅。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕近10年全國房屋稅籍住宅增加約95.62萬宅，其中有36.9萬宅屬於坪數25坪以內的小宅、占比約38.59%，也就是說過去10年全國房屋稅籍住宅每增加2.59宅就有1宅是小宅。

進一步觀察近10年六都稅籍住宅變化，以新北市的小宅增加數量最多、約10.27萬宅，第二名則是桃園市、有7.71萬宅，第三名是高雄市的5.39萬宅，第四名為台中市的4.81萬宅、而台北市、台南市等兩都小宅增加數量均不到2萬宅。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，除家庭組成規模變小、居住面積需求縮減之外，房價、物價越來越高，對比所得成長牛步化，迫使建築投資轉向總價導向的小宅。

進一步觀察稅籍資料來看，逾3成存量是25坪以下的小宅，則代表新增小宅的流量是小宅占比更高，儼然成為現在建商推案的主流，寸土寸金錙銖必較，再加上建築技術規則要求的各類必要設施空間越來越多，高公設比直接排擠專有空間，自然也讓虛坪改革的議題躍上檯面。

房價飆漲 越住越小

根據內政部不動產資訊平台最新發布，第二季全國稅籍住宅總數約940.11萬宅，其中283.57萬宅為25坪以內的小宅，占比約30.17%，進一步觀察六都、25坪以內小宅最新數量，以新北市最多、有79.71萬宅，第二名則是台北市的37.07萬宅，第三名為高雄市的31.95萬宅，台中市、桃園市則接近3萬宅，台南市則有14.86萬宅、為六都中最少。

觀察六都小宅最新占比，第二季以新北市最高、約46.20%，第二名則是台北市的40.6%，第三名為桃園市的30.27%，僅台南市低於2成、約19.74%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，小宅化趨勢明顯，一方面房價高漲壓縮室內坪數，二來人口結構的改變，對於房間數減少也能接受，不僅僅是雙北小宅盛行，其它都會區也因為房價上漲出現類似現象。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，全國小宅數量及比率預期會持續上升，現在3成多並非最高點，尤其在租稅政策與限貸令緊箍咒下，中、大坪數占比下滑機率高，小宅依然是未來房市交易主流。

