1人1宅創紀錄》單身、獨居破250萬宅 每3宅就有1宅

少子化、頂客族、高齡獨居的現象越來越普遍。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕第二季全國1人1宅總數首度突破250萬宅、創統計以來新高，相當於每3.11宅就有1宅是獨身宅，若加計2人1宅數量，合計達415.55萬宅、占比逾5成、約51.81%，房產業者指出，第二季全國戶籍宅數平均人口數約2.91人，比小家庭組成人數至少3人、還要來得少，也凸顯少子化、頂客族、高齡獨居的現象越來越普遍，甚至占比超過半數。

根據內政部不動產資訊平台最新發布，第二季全國設有戶籍宅數約802.6萬宅、且自上季開始，全國戶籍平均人口數已連續兩季低於3人，其中第二季，大家庭組成的6人1宅總數約77.61萬宅、占比約9.68%，且連續兩季占比低於10%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，單身宅是主流趨勢，包括晚婚甚至不婚，另外，人口老化也會出現戶籍人口數變少現象，連帶影響建商在規劃新建案時，也會針對人口結構改變去設計房型與控制總價帶。

進一步對比2016年第二季、也就是10年前同期統計數據，當時1人1宅占比約24%、2人1宅占比約17.26%，兩者合計占比約41.26%，而6人1宅占比約14.64%，房產業者解讀，10年來，大家庭組成已經越來越減少，反觀單身、頂客族的組成已是主要趨勢。

孤獨台灣 三代家庭越來越少

馨傳不動產智庫執行長何世昌指出，當社會結構改變後，獨身宅數量飆升、戶量下降是必然趨勢，以歐洲國家為例，多數先進國家戶量低於2.1，獨身宅數量不斷增加，台灣勢必會走向同一道路。

家庭結構因經濟、社會、人口等潮流改變，再加上科技、產業的轉型催化，衍生居住、工作、消費、交通、公共服務等空間需求出，進而產生在區位、規模、機能上有新的偏好模式。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛認為，如果不能透過都市計畫的通盤檢討調整，提出人口組成變化相對應的土地使用、管制規則、交通計畫、公共設施計畫，進一步引導營建投資或是都市更新，擔心會造成資源分配不均現象，最後淪為公部門無止盡的補貼黑洞，甚至閒置空屋數量膨脹、加大民間貧富落差等社會問題。

