年底前完成台美關稅談判？ 政院曝最新進度

〔記者鍾麗華／台北報導〕台美關稅談判在年底前會否有新進度？行政院長卓榮泰26日出席「工商早餐會」時指出未與會的副院長鄭麗君「大概又去談判了」，不過，鄭麗君當天不僅出席賴總統主持的國安高層會議，27日還在行政院主持「中央災害防救會報」，近期人都還在國內。對於台美關稅談判進度，政院指出，為確定相關內容，目前仍有一段文書交換過程，相信整個社會都希望盡快定案，政府也朝此方向努力中。

卓榮泰26日在「工商早餐會」指出，未與會的鄭麗君「大概又去談判了」，他並強調，鄭麗君大半年時間都把談判作為最重要工作，率團隊積極提出有利台灣的方案，目前已完成各種技術性磋商，待完成書面文件交換過程後，就將進入到最後的總結會議；不過，知情人士表示，鄭麗君近期人還在國內，卓揆說法應該只是在「形容」鄭麗君在處理談判的事務。

卓榮泰昨（28）日出席活動時表示，我方談判團隊正以有別於他國的「台灣模式」與美交涉，期由台灣產業自主性赴美投資，政府提供金融保證，並在台美雙方以政府對政府（G2G）的形式下，由美方提供相關行政協助與優惠，以利我國業者在美設立服務園區時，取得土地與各種行政作業的優惠與便利，進而將台灣力量擴張出去，並服務我國在美投資的廠商。

今年台美關稅談判時間僅剩一個月，目前適逢美國感恩節假期，假期後是否有望完成談判進入總結會議？行政院發言人李慧芝表示，目前各種技術性磋商已經完成，在進行總結會議之前，還有一段文書交換過程，確定一些內容。相信整個社會都希望盡快定案，讓大家有所遵循，政府也朝此方向努力。

