PIF法規上路強化消費者保障 台灣化粧品業者走向艱難陣痛期？

〔記者邱巧貞／台北報導〕自2026年7月起，所有在台上市的化粧品都將被要求建置「產品資訊檔案（PIF, Product Information File）」。這制度主要是為了強化業者自主管理以及提升產品品質，進而保障消費者使用化粧品的安全性，並能夠與國際接軌。

皮膚科專科醫師邱品齊指出，近年來台灣在化粧品管理上有兩大重要改變就是「化粧品產品登錄」以及「PIF」。產品登錄需要提供產品基本資料、全成分名稱、製造或輸入業者資訊等；而PIF則是一份更詳細的技術性檔案，內容包括產品基本資料、全成分及含量、標籤、製造方法、功效佐證、微生物檢測、安全性評估、毒理資料、安定性試驗報告等，證明產品的品質與安全，也是未來化粧品能否合法販售的必要條件。

在這次植物性著色料違法攙假蘇丹紅4號事件中，之所以能夠快速鎖定問題來源以及可能受影響的原料與產品，以上資料庫的建置的確有很大的幫忙。但他也不諱言，如果原料製造商想要刻意攙假，由於違法添加的成分並不會在正式原料規格資料中出現，所以即使製造商依法進行產品登錄與提供PIF，還是無法察覺這漏洞，所以進行源頭管理以及邊境檢驗還是有需要的。

另一方面來看，因為台灣化粧品廠商大多以代工與本土市場為主，強制PIF所增加的人力與物力成本，也會帶來一波不小的轉型壓力。因為在PIF架構下，除了蒐集相關資料建立資訊檔案之外，最後還需要由具資格的「化粧品安全評估人員」審核簽名，才能完成登錄。

由於接下來化粧品製造工廠都需要強制性依循「化粧品優良製造準則（GMP）」再加上PIF制度，的確對於小廠來說會有很大的壓力，若不想或無力升級GMP與配合PIF，就只能選擇淡出市場，於是整個產業一定會出現「洗牌效應」。

儘管製造規格拉高一定會帶來陣痛期，但邱醫師認為以長遠來說，這也是化粧品產業能夠跟國際接軌的必要過程。如果有關單位可以多輔導與獎勵願意配合轉型的廠商，並協助他們將產品推廣到國際市場，這樣可以讓整個轉型過程更順利，而且對於消費者的安全保障也一定會比以前更好。

邱醫師表示，以這次蘇丹紅事件為例，由於化粧品產品登錄與PIF制度，可以提高產品可追溯性，當衛生單位在面對疑似原料風險時，就有辦法快速鎖定可能受到影響的產品名單。所以整體來說，化粧品管理趨嚴是現在進行式，如何積極應對、快速升級，也是廠商能否勝出的重要關鍵。

