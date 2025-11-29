萬丹甘蔗祭週末登場 音樂、美食共賞南國秋日盛典

甘蔗祭登場，台糖邀民眾「蔗」伙來萬丹走讀糖文化。（台糖提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕「2025萬丹甘蔗祭」活動29至30日在屏東台糖萬丹甘蔗育種場登場!該活動迄今已邁入第28屆，由台糖攜手在地團體共同舉辦，誠摯邀請民眾「蔗」伙來萬丹，體驗一場結合糖業歷史與甜蜜滋味的秋日盛典。

台糖表示，萬丹甘蔗祭最初由地方青年與仕紳共同發起，盼將糖業文化融入日常生活，打造兼具傳承與創新的文化盛會。活動多年來選在台糖萬丹甘蔗育種場舉辦，該育種場域迄今已逾93年歷史，培育出超過200個優良甘蔗品種，享有「臺灣甘蔗育種搖籃」美譽，也是糖業文化、教育與生態展示的重要據點。承襲百年製糖技術的台糖，除響應在地糖業文化推廣活動外，未來也將以「淨零減碳」為核心，持續推動製糖產業轉型，展現永續新價值。

今活動首日上午以「千人健走」揭開序幕，健走路線沿著昔日糖鐵軌道（全長約5公里），讓參與者以健行方式感受萬丹土地與甘蔗產業的歷史軌跡。現場同步規劃多項特色活動，包括甘蔗育種展示導覽、剖甘蔗競賽、古早味糖品製作體驗、糖詩揮毫、兒童寫生活動，搭配「百年老照片展」等，帶領大小朋友從不同角度認識糖的故事，一窺萬丹百年來的風華點滴。

除靜態展覽，現場更有充滿活力的音樂表演，由在地學校樂團與社區的管樂團、聖樂團、西樂隊輪番上陣，打造農村限定版的音樂祭。活動現場還集結地方農特產品與台糖特色產品展售，讓民眾在音樂、香氣與甘蔗甜味中，感受最道地的南國風情。

2025萬丹甘蔗祭不僅是一場文化盛會，更是一趟走進歷史、品味土地、甜入心坎的旅程。台糖誠摯邀請民眾攜家帶眷，共赴萬丹，一起在秋風裡感受甘蔗香、聆聽糖的故事，留下屬於臺灣土地最甜的記憶。

