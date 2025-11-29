台積電工程師年薪500萬！美國人驚喊太低 網點出差異

台積電不僅在晶片製造技術上領先全球，員工福利也同樣令人稱羨。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕台積電不僅在晶片製造技術上領先全球，員工福利也同樣令人稱羨，但有外國網友在X上說，台積電10年資歷工程師的薪酬，不過等於剛從大學畢業、進美國尖牙股（FAANG）公司工作的新人水準，引發熱議。

台積電近期公告員工第3季考績，據了解，台積電考績為績效導向制度，分為4個職級，從優至劣分別為O（傑出）、S（Successful）、I（Improvement needed）、U（Unacceptable），其中，S又細分成S-、S、S+等3級。其中職級S達標者可領約4個月獎金換算，34職級、約10年資歷的員工，今年年薪總額可望領500萬元。

而這份台積電薪資新聞傳到美國，意外引起美國網友討論，1名網友就表示「台積電1名資深10年的工程師總薪酬，約等於FAANG 公司新手大學畢業生的薪酬。」

Noah Smith就轉貼該X文表示，台積電成功的秘訣，在於台灣這個人口2400萬人的國家，最優秀、最聰明的人才，都集中到台積電這家公司工作，這是因為台積電是台灣唯一成功的晶片業者，由於優秀人才無處可去，才讓台積電得以用較低的薪資請到這些人。

不過，貼文下方有網友表示不能單比數字，還要考量當地生活成本、購買力平價（PPP）等。有網友表示，台灣生活成本只有美國的3分之1，台積電的薪資待遇看起來其實算是差不多的合理水準，也有網友表示，在台灣年薪新台幣500萬元其實相當優渥，等於美國舊金山灣區帕羅奧圖年薪40萬美元的水準。

還有網友提醒，台灣擁有龐大且多元化的科技產業，「台灣有聯發科、華碩、聯電、鴻海、緯創……薪資不是低，是工程師供過於求，且製造業毛利低。」

