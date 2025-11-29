Costco全球熟食區大比拚！台灣「這一味」上榜 外媒敲碗刷滿分

不少人逛完Costco後，會到熟食區休息吃飯。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕美國零售巨頭好市多（Costco）以販售多元商品聞名，從汽油、熱狗到金條等，令顧客眼花撩亂，值得注意的是，美國以外的Costco熟食區有不同的美食選項，外媒就整理出其他國家的「特殊菜單」，台灣的珍珠奶茶也有上榜。

美國食譜網站《AllRecipes》報導指出，Costco已經在 14 個國家設點，包括法國、冰島和台灣等，在全球超過 900 家分店中，只有約 67% 至 68% 位於美國，而在美國以外的Costco熟食區有著特色餐點，因此整理出全球各地 Costco 熟食區的招牌餐點。

報導點出了珍珠奶茶，指出在澳洲和台灣的Costco都可以買到，文中介紹，珍珠奶茶以Q彈的木薯「珍珠」為特色，通常有芒果和芋頭2種口味，某位TikTok創作者都給出了滿分的評價。

此外還有加拿大Costco熟食區販售的炸雞薯條，以及蓋澆薯條（Poutine），而在澳洲的 Costco則可以買到越式法國麵包（Banh Mi）以及澳洲牛肉派（Aussie Beef Pie），南韓的Costco則是有韓式烤肉捲（Bulgogi Bake），冰島 Costco 熟食區的熱門品項則是起司漢堡（Cheeseburger）。

另外，可樂餅（Croquetas）是西班牙的經典小吃，也能在西班牙的Costco熟食區找到，另外澳洲和墨西哥等地的Costco熟食區可以找到芒果冰沙，該品項曾短暫出現在美國加州、華盛頓與夏威夷，可能是當作測試，至於英國Costcos熟食區有烤馬鈴薯（Jacket Potatoes）。

