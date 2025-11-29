研發「可視化奈米顯微光學系統」 中原「特司光學」獲百萬創業金

中原大學「特司光學」團隊研發「可視化奈米顯微光學系統」，獲頒100萬元創業基金。（中原大學提供）

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市中壢區中原大學癌症醫學工程中心主任林政鞍率領「特司光學」團隊，研發「可視化奈米顯微光學系統」，獲得公設財團法人機構國家實驗研究院「FITI創新創業激勵計畫」頒給「創業傑出獎」、100萬元創業基金，給予團隊高度肯定。

中原大學癌症醫學工程中心主任林政鞍率領「特司光學」團隊，研發「可視化奈米顯微光學系統」。（中原大學提供）

FITI創新創業激勵計畫（From IP to IPO Program）由國科會指導、國研院執行，2013年推動至今，已培育千組學研創業團隊、催生581家新創公司。

林政鞍說，「可視化奈米顯微光學系統」能以即時影像同時量測粒徑與濃度，呈現奈米材料與細胞間的交互作用；系統直接外掛在現有的光學顯微鏡，能為奈米粒徑分析提供可視化的新選擇，不會再僅有數據、沒有影像；該專利技術已獲得2023年「台灣創新技術博覽會」鉑金獎、2025年「德國紐倫堡國際發明展」金牌等獎項，團隊獲得100萬元的創業金支持後，將積極進行產品開發與商業化布局。

