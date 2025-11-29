國際油價連跌4個月！寫2023年來最慘紀錄

國際油價週五（28日）小幅下跌。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週五（28日）小幅下跌，投資人在觀望俄烏和平談判久拖未決的地緣政治風險溢價，同時也密切留意 OPEC+ 將於週日（30日）召開的會議，以尋找可能調整產量的線索。儘管兩大原油期貨合約本週仍上漲約 1％，但整體已連續第4個月收低，創下自 2023 年以來最長月度連跌紀錄，主因市場預期全球供應將持續增加，使油價承壓。

即將於週五到期的布蘭特原油 1 月期貨交割價下跌 14 美分，或 0.22％，收在每桶 63.20 美元；成交更活絡的 2 月期貨合約收 62.38 美元，較週四（27日）下跌 49 美分。

美國紐約西德州中級原油期貨收在每桶 58.55 美元，較週三（26日）下跌 10 美分、跌幅 0.17％。週四為美國感恩節休市，當天未進行結算。

美國能源資訊署（EIA）週五公布的數據顯示，美國 9 月原油產量攀升至歷史新高，加深市場對供應過剩的疑慮。根據數據，美國 9 月原油日產量增加 4.4 萬桶，達到史上最高的每日1384萬桶。

路透對 35 名經濟學家與分析師的調查顯示，受訪者預估 2026 年布蘭特原油均價為每桶 62.23 美元，低於 10 月的每桶 63.15 美元預測。LSEG（倫敦證券交易所集團） 資料顯示，今年截至目前布蘭特原油均價約為每桶68.80 美元。

本週稍早，市場出現俄烏和平協議可能接近達成的跡象，使油價大幅走弱，但隨著談判進度放緩，過去3個交易日油價已逐步反彈。

BOK Financial 交易部資深副總裁基斯勒（Dennis Kissler）表示：「期貨市場之前押注俄烏將達成某種和平協議，這一直讓油價承壓。」他補充稱：「但目前外界所知有限，若協議遲遲無法落地，對俄羅斯石油出口的制裁可能會更加趨緊。」

2名 OPEC+ 代表與1名熟悉會談的消息人士向《路透》透露，OPEC+ 週日的會議極可能維持現行產量不變，但會同意建立一套評估各會員國最大產能的機制。

