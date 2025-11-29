大型房企萬科遭調降信用評級 謝金河：中國房市最後一張骨牌快撐不住

萬科的困境，使中國的房市暴雷危機再度引發關注。（彭博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國房地產龍頭企業恆大、碧桂園近年都面臨嚴重的債務危機，也揭開中國房地產危機，財信傳媒董事長謝金河發文指出，中國大型房地產公司萬科也陷入危機，資不抵債恐隨時倒下，對此謝金河形容，「中國房市最後一張骨牌快撐不住」，並指中國接下來的房市泡沫旅程，肯定不會輕鬆！

在中國多座主要城市擁有許多建案的萬科，28日遭國際信評機構標普全球（S&P Global）將信用評級調降，列入負面觀察名單，標普在報告中並指「萬科當前的債務義務面臨無法償付或整頓不易的風險」。

謝金河在臉書以「中國房市最後一張骨牌快撐不住」為題發文指出，在恆大、碧桂園相繼倒下後，被深圳地鐵扛起來的萬科集團危機再度浮上檯面。萬科頂著8729.88億人民幣的債務，深圳的A股市值剩下652億人民幣，香港H股市值只有79億，資不抵債的壓力與日俱增，可能隨時倒下。

謝金河表示，他應該是少數見證萬科從起來到落下的人！萬科集團的創辦人王石在1983年從賣鷄飼料起家，後來改行賣教科文具。1988年在股份制改革中，開始踏上房地產的路，王石在第二次深圳標地把一塊1200萬的地皮喊到2000萬人民幣，從此打響名號。

謝金河提到，1990年萬科推出深圳天景花園，他也曾參觀萬科的案子，他意識到中國經濟即將大起，也曾當著王石的面說「好好幹」，並指王石會為萬科帶來千億人民幣的財富，當時的王石還一時意會不過來。

謝金河指出，1990年前後，潘石矻也在深圳，他是一家磚廠的廠長，後來帶著80元人民幣去海南島找機會，王建林、馮侖也來了，到1994年許家印帶著秘書也在深圳找工作。1992年鄧小平的南巡帶給深圳空前機遇，王石也成為成功企業人士典範。

不過王石外遇再婚後，萬科經營權開始發生變化，最後由深圳地鐵公司拿下經營權。在王石下來後，郁亮不久也被趕下來，最近祝九勝也出事，萬科人事起伏不定，去年萬科虧損302億人民幣，今年前三季再虧280億人民幣，深圳地鐵公司前三季虧損335億人民幣，萬科的債務危機再度延燒。

謝金河在文末直言，萬科A股在2017年盛況時，股價漲到42.24元人民幣，市值高達4106億人民幣，達到千億人民幣目標。經過四十多年，萬科翻滾一回，似乎又要重回1990年代的起點。他表示自己看著萬科與王石的起與落，更加印證中國接下來的房市泡沫旅程，肯定不會輕鬆！

