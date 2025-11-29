黃金大漲連飆4個月！「這貴金屬」也漲瘋了

週五（28日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕市場預期聯準會（Fed）下個月將降息，提振對無收益資產的需求，週五（28日）黃金價格上漲，與此同時，白銀也創下歷史新高。

現貨黃金上漲1.3%，報每盎司4210.94美元，此前一度觸及11月13日以來最高價；美國黃金期貨上漲1.3%，至每盎司4254.9美元。

請繼續往下閱讀...

金價預計實現週漲幅3.6%，月漲幅5.2%，連續第4個月上漲。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）表示：「預計到 2026 年，經濟增速將繼續放緩，Fed很可能會降息，這讓一些投資者重新回到黃金市場。」黃金在低利率環境下往往表現良好。

目前交易員認為12月降息的機率為87%，高於上週的50%。

與此同時，白銀價格攀升至每盎司56.78美元的歷史新高，當日上漲6.1%，本月累計上漲 16.6%。 Kitco Metals 高級分析師威科夫（Jim Wyckoff）指出，白銀的技術圖表在過去一週左右的時間裡變得更加看漲，這吸引了以圖表為基礎的投機者做多白銀市場。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法