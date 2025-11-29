中國人在日本爆買豪宅惹糾紛！蘆屋六麓莊住戶崩潰：恐變中國城

日本兵庫縣「蘆屋市」是關西地區著名的高級住宅區，其中六麓莊町更是以居住著超級富豪的超高級住宅區而聞名。圖為六麓莊町內會。（圖擷取自Google地圖）

〔財經頻道／綜合報導〕日本兵庫縣「蘆屋市」是關西地區著名的高級住宅區，其中六麓莊町更是以居住著超級富豪的超高級住宅區而聞名，然而隨著越來越多中國人入住，當地的樣貌正在悄悄改變，一部分居民甚至擔心：「六麓莊會變成中國城」，六麓莊要如何維持其品牌價值，成為這個社區面臨的重要課題。

日本媒體《東洋經濟》報導，該篇內容摘錄自《沒有人知道的「蘆屋」真相》一書，指出在六麓莊居住的中國富豪近年越來越多，蘆屋市的不動產業者透露，幾年前就接待了4位不會日文的中國人，翻譯告訴他：「這些人很有錢，他們想在六麓莊買很棒的房子」，一問才知道對方預算竟高達7億日圓（約1.43億元新台幣），因此馬上安排介紹。

請繼續往下閱讀...

據稱，中國富豪購買六麓莊物件的目的，並非投資，而是作為造訪日本時的別墅使用。自新冠疫情以來，六麓莊的中國住戶增加，目前約有10棟左右豪宅由中國人持有。

雖然有中國住戶了解當地居住環境，並未和鄰里出現摩擦，但也有一些中國住戶頻頻違反「町內會」 規則，像是事前未通知且施工超時，裝潢後的庭院綠地率也低於規定，但偏偏這名中國住戶沒有加入町內會，因此町內會能採取的措施有限，蘆屋市也曾嘗試與該住戶接觸，但未能面對面溝通。

報導提到，六麓莊的「町內會」曾經有嚴格的審查流程，過去若發生鄰里糾紛，町內會會立即介入調解，但近年來町內會的權限減弱，近年來部分住戶也不加入町內會，背後原因是町內道路的維護管理權，過去是由六麓莊土地有限公司掌控，若不遵守規定，町內會可禁止道路使用作為最終手段。

但如今，町內道路的維護管理權已經轉移給蘆屋市，町內會的規則也法制化，所有事務依法律處理，過去町內會處理的鄰里糾紛，如今大多交由蘆屋市處理。

為何六麓莊中國住戶逐漸增加？不動產業者透露，因為願意以遠高於市價購入的人，只有中國人，原本住戶搬走後賣給誰都無所謂。只要滿足價錢要求，不論是日本人或外國人都行，因此日本人買不到也是常態。而中國富豪買下的物件，不會再賣給日本人，而是轉售給其他中國人，甚至價格更高，因此日本人幾乎無法再購得。這導致一部分六麓莊居民甚至擔心：「六麓莊會變成中國城」。

報導提到，六麓莊要如何維持其品牌價值，成為這個社區面臨的重要課題。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法