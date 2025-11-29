台灣茶在美國熱賣！每磅價格暴漲快1倍 背後原因與「他」有關

受川普關稅政策影響，美國茶葉進口商面臨成本上升、訂單停滯及利潤率下降困境。圖為台灣茶農正在採摘茶葉。（法新社資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕受美國總統川普（Donald Trump）關稅政策影響，美國茶葉進口商面臨成本上升、訂單停滯及利潤率下降的困境。1名茶商表示，他最暢銷的1款台灣紅茶價格，已從每磅26美元（約新台幣816元）飆升至46美元（約新台幣1444元），如今擔心會流失顧客。儘管川普政府已暫停部分關稅，業界人士仍認為，過去造成的損失短時間內難以消除。

綜合外媒報導，肯塔基州「Elmwood Inn Fine Teas」茶葉大師兼老闆Bruce Richardson指出：「關稅的影響需要時間才能傳導到整個體系，也需要時間才能消散。受關稅影響的茶葉仍堆在我們倉庫裡。」

儘管大型企業主導超市茶品牌，但高端茶市場仍多由小型企業掌控，包括家族茶園、精品進口商、茶館與特色咖啡廳。這些小型企業已成為關稅對中小型業務造成壓力的典型案例。

由於額外成本過高，一些茶葉甚至已從市場上消失。倉庫面臨不確定性與物流挑戰，特別是需要從多國進口、關稅各異的茶葉混合生產時。許多業主不得不延後招聘、加薪、行銷及其他投資，以確保現金足夠支付進口關稅。

麻薩諸塞州茶業公司「Mark T. Wendell Tea Company」的Hartley Johnson表示，他曾盡力自行吸收關稅成本，但最終不得不調漲售價。他最暢銷的一款台灣帶煙燻風味紅茶（Taiwanese Hu-Kwa）價格，從每磅26美元漲至46美元，現在他擔心會失去顧客。「何時會達到臨界點？」他說:「我想我們已經接近了。」

儘管川普政府於11月14日在白宮官方網站宣布，暫停部分農產品關稅（reciprocal tariff），其中包括咖啡、茶等，但許多茶葉進口商仍保持謹慎態度。部分明年的庫存早已以較高關稅率進口，因此消費者可能仍將感受到成本上升的影響。

此外，茶葉業務所需的其他進口物品，包括茶壺、濾網，甚至依賴外國原料製作的美國包裝材料，也仍需繳納關稅，進一步推升成本。

茶在美國有深厚的歷史淵源，最著名的例子就是波士頓茶葉事件（Boston Tea Party），也就是美國獨立戰爭前的關鍵事件，當時的殖民地居民為抗議英國的《茶葉法》（Tea Act）而發起行動，認為「無代表權不納稅」。Bruce Richardson對此表示諷刺意味十足：「這感覺就像歷史重演，國會竟然允許總統像喬治三世一樣行事。」

報導指出，過去150多年，美國茶葉進口幾乎免稅。然而，自川普上任以來，關稅大幅提高。僅2025年7月，茶葉進口平均關稅就超過12%，而去年同期不到0.1%。單月關稅收入超過600萬美元（約新台幣1.8億元），打破歷史單年紀錄。

2025年1月至7月，茶葉進口商共繳近1960萬美元（約新台幣6.1億元）關稅，是去年同期的7倍。由於美國幾乎完全依賴進口滿足需求，許多業者對此深感挫折，雖有少數小型國產茶園，但產量僅佔消費量的一小部分。

部分企業甚至在關稅壓力下無法生存。洛杉磯35年老牌公司「International Tea Importers Inc.」近期宣布關閉。老闆Devan Shah告訴顧客，不可預測的關稅是最後一擊，他寫道：「這關稅創造了最後一道、無法跨越的障礙。」

