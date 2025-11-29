台灣經濟逆風暴衝全球！GDP成長率有望贏中國 CNN點名罕見但有話要說

CNN指出，全球人工智慧競賽正大幅推動台灣經濟發展。（彭博資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕若要證明1個經濟體即使在強大鄰國的軍事威脅下、以及美國總統唐納．川普（Donald Trump）揮下的全球性關稅陰影中依然能蓬勃發展，那就看看台灣。《CNN》報導，台灣連續兩季錄得約8%的經濟成長，在已開發國家中極為罕見，預估2025年全年GDP成長率將達7.4%，甚至可能超越中國。

根據報導，台灣主計總處近期公布，台灣第3季GDP年增8.21%，主要受惠於出口在截至9月期間暴增36.5%，第2季也已有7.7%的亮眼成績，堪稱連兩季強勢起跳。

而台灣10月出口更創下史上新高，年增49.7%，是15年來最大單月增幅。此外，台灣股市在今年9月超越德國，成為全球第8大股市，搭上人工智慧（AI）全球投資狂潮的順風車。

但報導表示，即使台灣的高科技產業蓬勃發展、以全球領先的晶片製造商台積電（2330）為代表，Capital Economics經濟學家Jason Tuvey也表示：「台灣經濟顯然是全球表現最好的經濟體之一，特別是在過去幾個季度。」

然而根據報導，台灣經濟蒸蒸日上，許多民眾卻無法共享成果。Jason Tuvey說：「很多人預期台灣會從這波AI熱潮中受益，但也許大家都低估了受益的幅度。」

經濟學者指出，關鍵原因在於成長高度集中。根據Capital Economics，電子製造業占台灣GDP的15%以上，但僅僱用6.5%的勞動人口。

《CNN》指出，台灣在過去數十年累積的半導體與電子產業基礎，使其成為全球AI產業最大受益者之一。從Google、OpenAI到微軟，全球科技巨頭陸續擴建AI資料中心，而訓練大型模型所需的晶片、伺服器，核心都仰賴台灣製造。

財政部統計顯示，今年前10個月台灣對美出口年增逾63%，主要正是 AI 相關硬體需求推動。

被台灣民眾視為「護國神山」的台積電，今年在AI強勁需求帶動下，將全年營收成長預期上調至30%中段，連續幾季銷售表現都超過市場預期。

但報導也指出，外界開始擔憂這波由AI帶動的出口熱潮是否具有永續性，以及全球狂熱一旦降溫，台灣經濟將面臨何種衝擊。

資誠會計師事務所學者表示，使不確定性升高的另1個因素，就是川普。台灣對美貿易順差今年創新高，而川普以削減貿易赤字為關稅政策核心，這可能使台灣遭到更多審視。

目前晶片與電子產品占台灣出口的73%以上，但仍躲過關稅。雖然川普多次威脅要對半導體課徵高關稅，但他也豁免那些在美國設廠的企業，包括台積電。

然而，高度集中於高科技製造的出口結構，也加劇外界對於台灣過度依賴單一產業、甚至單一企業的擔憂。如今晶片與電子占出口近4分之3，相比5年前的約一半，傳統產業如金屬、機械、塑膠等並未成長，有些甚至萎縮。

而這種不均衡也反映在疲弱的消費支出上。台灣經濟發展研究中心的消費者信心指數顯示，今年以來信心始終低迷。經濟學家認為，川普的貿易戰也在打擊民眾情緒，特別是在台美貿易協議仍未敲定的情況下。

居住在高雄的護理師Vivian Chen說：「以我這種收入高於中位數的上班族來看，我不覺得經濟真的有那麼好。」

她的感受與許多居住在「全球晶片重鎮」的民眾一致，台北1名AI工程師GT Lin直言：「我認為國家很強，但人民不一定富有。」台灣近年科技業獲利飆升，但一般勞工卻沒有受到分配，電子業薪資如今比全體平均薪資高出超過70%，差距越拉越大。

台大經濟學者吳聰敏指出，薪資停滯「並非台灣獨有」，許多已開發國家也面臨類似問題，尤其是低技能勞工。

根據資料顯示，台灣今年的人均GDP預估將突破3.8萬美元，超越南韓與日本，但其平均薪資仍落後兩國至少30%。台灣的實質薪資成長自2000年代初以來幾乎停滯，勞動者在GDP中的比重從1990年代的50%下滑到如今約44%。

即使購買力調整後的GDP表現亮眼，但高房價仍是多數家庭難以承受的負擔。Global Property Guide資料顯示，台北的房價所得比在20年內幾乎翻3倍，甚至超越倫敦、紐約與香港。

中研院學者吳介民指出，許多台灣人的經濟焦慮來自於政治地位的不確定性。他認為，這種「保持警戒」反而是台灣的優勢之一。

「我們必須非常謹慎地管理自己的未來，因為對我們來說，光是生存就已經很困難。」他也表示，台灣經濟的發展並非源自嚴密國家規劃，而是中小企業憑藉靈活性與全球適應能力逐步演化的成果。「台灣半導體產業的崛起，就是最好的例子。」

