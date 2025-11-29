慘了！空巴緊急召回6千架A320機隊 背後原因好嚇人

空中巴士 週五（28日）宣布，將立即對 6000 架 A320 系列客機進行修復。A320示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕歐洲航空製造商空中巴士（Airbus） 週五（28日）宣布，將立即對 6000 架 A320 系列客機進行修復，這次修復主要是將飛控系統軟體恢復到較早版本，因太陽閃焰恐會破壞飛行控制系統運作所需的關鍵數據，而這次大規模召回涵蓋全球超過一半的 A320 機隊，由於現在正值美國一年中旅運最繁忙的週末，恐造成美國境內與全球各地的航班大亂與營運中斷，更恐成為空巴55年歷史以來，最大規模的召回事件。

《路透》報導，空巴向全球 350 多家航空公司發布技術通告時，全球約有 3,000 架 A320 系列客機正處於飛行中。而A320在召回令發布幾週前才超越波音 737，成為全球交付量最高的機型。

請繼續往下閱讀...

空巴表示，近期的一起事件顯示，太陽閃焰（Solar flare、太陽耀斑）可能破壞飛行控制系統運作所需的關鍵數據。業界人士指出，引發這次緊急修復行動的事件，是 10 月 30 日一架從墨西哥坎昆飛往美國紐瓦克的捷藍航空（JetBlue）航班。該客機曾因急遽下降造成多名乘客受傷。

該架 A320 最終因飛控問題與突然發生的「非指令性高度下降」，而緊急改降佛羅里達州坦帕市，目前該事件正接受美國聯邦航空總署（FAA）調查。不過JetBlue 與 FAA 目前對此次召回沒有評論。

依空巴的技術通報內容，這次修復主要是將飛控系統軟體恢復到較早版本，作業本身並不複雜，但所有客機必須完成修復後才能重新投入飛行服務，僅允許為進入維修中心而調度的技術性飛行。

美國、南美洲、歐洲、印度與紐西蘭的航空公司均警告，這項修復可能導致航班延誤甚至取消。

全球最大的 A320 系列營運商美國航空（American Airlines）表示，該公司 480 架 A320 系列中，約有 340 架需要進行修復。美航表示，大部分客機預計能在週六（29日）前完成，單架飛機約需2小時維修時間。德國漢莎航空（Lufthansa）、印度靛藍航空（IndiGo）及英國易捷航空（easyJet）等航空公司也表示，部分飛機將短暫停飛以進行維修。

業界人士指出，約3分之2受影響的客機理論上需要將軟體回復到先前版本，而短暫停飛。然而，這項作業正碰上航空維修中心人手吃緊、排程已經大幅擁塞的時刻。數百架空巴客機因等待引擎維修或額外檢查而長期停飛，加上產業持續面臨技術人力短缺，使壓力進一步加劇。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法