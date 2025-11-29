黃金5000美元不是夢？高盛最新調查出爐

高盛的一項調查顯示，許多投資人預期黃金將在 2026 年底前升至每盎司 5000 美元、創下歷史新高。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕今年黃金價格一路狂飆，如今高盛（Goldman Sachs）的一項調查顯示，許多投資人預期黃金將在2026年底前升至每盎司5000美元、創下歷史新高。今年截至目前為止，金價已上漲58.6%，並在10月8日首次突破關鍵的4000美元大關。

《CNBC》報導，在高盛旗下 Marquee 平台上對逾900名機構投資人進行的調查中，36% 的受訪者預期金價將延續漲勢，在明年底突破每盎司5000美元，另有33%認為金價將升至每盎司4500至5000美元區間。

高盛表示，整體來說，有超過70%的機構投資人預期金價明年將續升；相較之下，僅略高於5%的受訪者認為，金價在未來12個月可能回落至 每盎司3500至4000美元。

金價週五（28日）在聯準會（Fed）降息預期帶動下升至2週高點，現貨黃金上漲0.45%至每盎司4175.50美元。期貨黃金則上漲0.53%，報每盎司4187.40美元。

Blue Line Futures 的首席市場策略師斯特雷布爾（Phil Streible）表示，黃金的多頭走勢可能一路延續到2026年。他在20日接受 《CNBC》訪問時說：「全球經濟前景仍有利於金價上漲。」並指出許多國家依舊面臨經濟成長下滑與通膨上升。

從散戶到對沖基金，今年一整年都有大量投資人湧入黃金，這是因為黃金長期被視為動盪時期的避險資產，可抵禦通膨風險、地緣政治裂痕，以及美元貶值。全球央行也大舉買進黃金，因為黃金具備高流動性、無違約風險，以及作為儲備資產時相對中立的特性。

