美股收盤》黑五開跑美股全收紅 英特爾飆漲10％ 台積電ADR漲0.53％

在感恩節休市一天後，於「黑色星期五」恢復交易的美股比平時提早收盤，交投清淡，不過受益於科技股反彈及年底購物季開跑，以及對聯準會（Fed）於12月的降息預期中，四大指數全收紅。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕在感恩節休市一天後，於「黑色星期五」恢復交易的美股比平時提早收盤，交投清淡，不過受益於科技股反彈及年底購物季開跑，以及對聯準會（Fed）於12月的降息預期中，四大指數全收紅。至於台積電ADR上漲0.53%，收291.51美元；科技股多上漲，但輝達下跌1.81%，收176.98美元。

那斯達克月線終結連七紅

因科技股反彈，美股本週均有明顯漲幅，道瓊一週上漲 3.18%，標普500上漲 3.73%，那斯達克上漲 4.91%。同時因年底購物季開跑，包含英特爾、亞馬遜 （AMZN-US） 和沃爾瑪均明顯上漲，其中英特爾更狂漲10.3%。

全球主要交易所之一的芝加哥商品交易所（CME）於盤中一度因資料中心散熱問題，暫停交易數小時。受此影響部分投資人選擇在場邊觀望，使漲幅受抑制。

週五也是11月最後一個交易日，由於對聯準會（Fed）於12月的降息預期，與月初相比快速回溫，三大指數中的道瓊、標普於11月交出連續第7個月月線收紅的紀錄，不過那斯達克11月則是下跌1.51%，終結連7個月漲勢，反映對人工智慧 （AI） 未來獲利能力、以及科技股高估值的疑慮。

道瓊工業指數上漲289.30點，或0.61%，收47,716.42點。

那斯達克指數上漲151.00點，或0.65%，收23,365.69點。

S&P 500指數上漲36.48點，或0.54%，收6,849.09點。

費城半導體指數上漲125.69點，或1.82%，收7,025.15點。

