中國憂「毒丸條款」！要求馬、柬澄清與美貿易協議

美國與馬、柬簽署的貿易協議引發中國疑慮。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博28日報導，中國就馬來西亞和柬埔寨上月與美國簽署的貿易協議，向兩國表達關切，凸顯這些國家在美中競爭中，需達成微妙平衡。

中國商務部官員25日在與馬來西亞官員舉行的會談中表示，中方對「馬美對等貿易協議」中的部分內容嚴正關切，希望馬來西亞從本國長遠利益出發，充分考慮並妥善處理。中國商務部聲明，馬來西亞就中國關切的問題逐項解釋澄清。

中國與柬埔寨官員在18日舉行的類似會談中，國際貿易談判代表李成鋼亦敦促柬埔寨「妥善處理各方面關切」。中國商務部也稱，柬國就中方關切問題進行解釋澄清。

儘管北京沒有公開說明究竟美國分別與馬來西亞、柬埔寨簽署的貿易協議中，哪些條款引發其不滿，不過分析師認為，可能與協議中迫使這些東南亞國家與美國制裁機制採取同步措施的條款，亦即「毒丸條款」有關。

「毒丸條款」禁危害美國基本利益

「毒丸條款」指任何國家簽署可能「危及美國基本利益」或「對美國國家安全構成實質威脅」的類似協議，美國有權可以終止該協議。

南華早報報導，以美國與馬來西亞的貿易協議為例，協議第5.3條明訂，如果馬來西亞與任何被認為有損美國基本利益的國家達成貿易協議，美國將重新對馬來西亞徵收更高關稅。

批評指出，相關條款的爭議核心在於迫使馬來西亞在地緣政治的競爭中選邊站。

荷蘭投資銀行ING大中華區首席經濟學家宋林（Lynn Song）說，「條款並未明指中國，因此仍保有某種程度的模糊性，理論上可以意指俄羅斯或伊朗」。他指出，但這樣的條款顯然意圖施壓各國「選邊站」，這或許是引發中國憂心的原因。

此外，美馬貿易協議第5.1條款要求馬來西亞有義務對第三國採取與美國類似的貿易管制，包括關稅、配額、禁止等。該條款重申，美馬協議旨在「解決共同的經濟或國安疑慮」。

美國前貿易談判官員奧爾森（Stephen Olson）指出，儘管該條款避免提到具體目標，但顯然首要針對中國。

他說，「如果馬來西亞全面執行這些條款，就不得不仿效美國對中國採取的任何限制性政策。」他警告說，這可能會帶來嚴重的經濟後果，具體取決於當時的政策。

