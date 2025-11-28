Google TPU發功！聯發科股價漲22％ 寫23年最佳單週表現

聯發科股價漲22%，寫23年最佳單週表現。（記者卓怡君攝）

〔編譯魏國金／台北報導〕彭博28日報導，聯發科股價創2002年以來最佳單週表現，其客戶Google在人工智慧（AI）技術的進展，幫助這家台灣晶片商重塑其成長前景。

報導說，聯發科股價28日連續5個交易日上漲，週線漲幅22%，投資人對Google最新Gemini 3模型以及AI晶片交易的熱情提振其股價。據報導，聯發科與Google合作設計張量處理器（TPU），該處理器被視為是輝達晶片在AI應用的潛在對手。

以智慧手機晶片著稱的聯發科因競爭與高昂的開發成本，面臨終端產品需求前景不明與獲利壓力。而Google Gemini 3的奏捷讓聯發科股價應聲大漲。

摩根士丹利分析師Charlie Chan與Daniel Yen指出，儘管中國市場2026仍面臨挑戰，「但長期而言，Google TPU的成長潛力應能抵銷智慧手機方面的不利因素」，他們將聯發科的股票評級從「持股觀望」上調至「增持」。

報導說，AI早期發展重點在大型語言模型（LLM）的訓練，這需要輝達等公司的繪圖處理器（GPU）提供的大規模運算能力。如今重點轉向推理或LLM如何回應用戶的查詢，使專用積體電路（ASIC），如TPU成為焦點。

瑞銀集團將聯發科2027年TPU的銷售貢獻（sales contribution）預估，從18億美元上調至40億美元。瑞銀報告說，至2028年，這些晶片將佔聯發科營業利潤20%，「這取決於聯發科與Google的執行狀況」。

本週令人振奮的消息是，Meta正洽談2027其資料中心使用Google的TPU。瑞銀認為，與Meta的額外ASIC計畫，將為聯發科帶來進一步的潛在利益。

賣方分析師普遍看多聯發科，提出買進建議的有23個、持有或不賣建議的有10個。市場普遍預期未來1年聯發科目標價將進一步上漲9%。

