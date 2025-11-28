華邦電以大帶小攜手供應鏈 創造減碳新紀錄

華邦電今（28）日舉辦「永續供應鏈管理論壇」。（華邦電提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）於今（28）日舉辦「永續供應鏈管理論壇」，以「生生不息，以循環材料打造企業與供應鏈的永續新篇章」為主題，共逾400家供應商共襄盛舉，展現其深耕多年的供應鏈永續轉型決心。

活動中，華邦電首度頒發「低碳化傑出供應商」獎項予13家參與經濟部產業發展署「以大帶小製造業低碳化及智慧化升級轉型補助」專案的合作夥伴。

請繼續往下閱讀...

華邦電表示，該專案自2023年9月啟動以來，在政府的高度號召力與13家供應商夥伴的深度合作下，原預計兩年內減碳5866公噸，截至2025年8月底，已完成逾30項減碳工作，包含製程氣體排放減量、氨氮系統節水措施、供應鏈淨零驅動等，總減碳量高達1萬9995噸CO2e，相當於52座大安森林公園年吸碳量，遠超原目標240%。經濟部產業發展署主任秘書陳國軒出席頒獎典禮，見證此專案在產業減碳藍圖中的指標性意義。

此次論壇為華邦電推動永續供應鏈的第6場大型培力活動，每年透過分享最新的永續趨勢與實務經驗，引領供應商夥伴一同加入「Go Green and Circular」的永續行列。

為響應政府即將於2026年頒布的「2050循環經濟路徑圖」，華邦電這次論壇聚焦循環經濟，攜手中華經濟研究院綠色經濟研究中心與中華民國企業永續發展協會，為供應商提供循環經濟的入門指引。

同時，在綠色領域表現卓越的南茂科技也受邀分享其透過循環經濟提升企業營運韌性的寶貴經驗。華邦電強調，儘管節能是淨零排放的首要任務，仍將採多元策略布局以提升供應商的永續能力，讓永續發展之路更具動能。

華邦電指出，永續供應鏈團隊秉持董事長焦佑鈞「永續，是一個多元的概念」的核心理念，在綠色與低碳工作上持續精進，除了力推供應商碳盤查、執行「以大帶小」專案、攜手資策會導入PACT碳資訊共享機制，並應用華邦碳會計系統蒐集在範疇三資訊外，積極鼓勵內部各單位從供應鏈管理的角度集思廣益，探索多元減碳途徑。

在社會共融面上，華邦電持續關注供應鏈人權盡職管理議題，未來，以循環經濟為核心，與供應商逐步開展公益與低碳管理方面的合作，期望以此為示範，號召供應鏈深化各領域合作，共同實踐永續發展目標。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法