中國人不去日本改去俄羅斯 中網友狂諷：解決兵荒當炮灰

港媒指出，北京呼籲中國公民勿赴日旅遊後，部分中國遊客轉往俄羅斯。示意圖。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，引發中國不滿，祭出一連串禁日令，中國駐日大使館竟聲稱日本治安惡化、對中國公民的歧視與暴力案例增加，提醒中國公民近期避免赴日。傳出部分中國遊客改去俄羅斯，航班與酒店預定量激增5成，消息曝光後，引起許多中國網友瘋狂嘲諷：「孝子賢孫」、「解決兵荒」、「當天入境、當天入伍、當天領灰（指骨灰）」。

南華早報報導，由於中日外交爭端持續，中國遊客紛紛取消了大規模赴日旅遊的計劃，許多人似乎正在轉向其他目的地：俄羅斯。

與去年同期相比，中國旅遊公司報告稱，近幾週與俄羅斯相關的航班和酒店預訂量激增。分析人士表示，俄羅斯的冬季景色使其成為日本熱門旅遊目的地（如北海道）的天然替代品。

根據旅遊行銷和科技公司中國貿易台（China Trading Desk）的數據顯示，截至週一的兩週內，中國遊客在俄羅斯預訂的12月飯店住宿數量年增超過50%。

符拉迪沃斯托克（海參崴）國際機場數據顯示，10月1日至11月25日期間，從中國飛往俄羅斯符拉迪沃斯托克的旅客人數達到6.7萬人次，比去年10月和11月全年增長37%。該市每週飛往中國的航班數量，也從35班增加到43班。

中國貿易台統計，11月18日（莫斯科表示即將實施免簽入境政策的當天）之後的48小時內，中國用戶搜尋和瀏覽俄羅斯相關旅遊產品的數量，比前一週同期增長了兩倍。

這篇報導被中國《觀察者網》轉發，還宣稱中國人用腳投票，卻引來許多中國網友留言瘋狂嘲諷，稱：「嘴上說歡迎大家去俄羅斯，手上正辦美國簽證」、「去了俄羅斯申請美簽被拒絕就老實了」。

還有中國網友說，「孝子賢孫」、「挺好的，解決俄羅斯兵荒問題」、「當天入境、當天入伍、當天領灰」、「別被拉去前線填坑」。另有網友直言，建議去俄羅斯「不是蠢就是壞」、「不要臉不是人，才會說出這種話」、「俄羅斯比日本更不安全」。不少中國網友回應稱「看到評論區就放心了」。

