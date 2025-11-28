擁近600萬退休積蓄！6旬夫妻「砸錢環遊世界」 回國半年生活慘崩

日媒以真實案例揭示，對於退休族而言，平衡夢想與財務規劃，是確保老後生活品質的重要課題。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕許多人夢想退休後環遊世界，等到真正退休了，往往會面臨一些意想不到的現實挑戰。日本一對6旬夫妻退休擁有3000萬日圓（約新台幣596萬元）積蓄養老，他們決定把錢投入夢寐以求的「環遊世界一周」郵輪旅行，原本期待享受一生一次的奢華，然而，卻在返國半年後陷入財務赤字，逼得妻子不得不兼職貼補生活，夢想成了現實的衝擊。

日媒《THE GOLD ONLINE》報導，68歲的的齋藤勝彥（化名）與妻子春江（化名）退休後將積蓄3000萬日圓，投入一場「環遊世界一周」的郵輪旅行，原本期望享受「一生一次的奢華」。全程約3個月，涵蓋亞洲、中東、歐洲、美國，郵輪上提供多道式餐點、表演娛樂與觀光。

齋藤當時表示「我還在工作的時候，根本沒時間旅行。養孩子開銷很大，不過我的房貸已經還清，而且我還存了3000萬的退休金，我覺得現在是時候了。」郵輪之旅費用為一對夫妻約950萬日圓（約新台幣189萬元），對於除了退休金收入外還有一定積蓄的家庭來說，可以說是可以負擔的。

然而，就在郵輪旅行結束半年後，夫妻的退休生活卻陷入困境。夫妻兩人的退休年金合計每月約21.5萬日圓（約新台幣4萬元），絕非一筆小數目，原本看似足夠支撐退休生活，但隨著醫療費每月逼近5萬日圓（約新台幣9925元），加上水管、熱水器汰換及住宅整修支出。

再加上自2024年起的物價上漲，生活已出現赤字。齋藤表示「遊世界一周留下美好回憶，但若現在發生什麼事，需要照護的話，老實說，我們感到非常不安。」

齋藤表示，「我真希望當時能把那筆錢存起來一些」，夫妻原本希望透過旅行獎勵自己的退休生活，卻因一次性支出未留餘裕，妻子春江目前甚至需在鄰近養老院兼職貼補生活。

專家指出，退休後理財應兼顧「夢想實現」與「生活保障」，尤其在大額支出前應預估醫療費、物價上漲及稅費負擔。對於退休族而言，平衡夢想與財務規劃，是確保老後生活品質的重要課題。

