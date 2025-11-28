廣明固態硬碟業務增溫 達明機器人貢獻兩成

廣明後續仍會評估新產品與新應用的切入機會，擴大整體發展空間。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達集團旗下廣明（6188）今日在法說會表示，公司產品組合正朝向更穩定、更具附加價值的方向調整，後續營運將持續以存儲代工與機器人兩大主線推動。目前固態硬碟保持成長力道，子公司達明（4585）的機器人業務則延續約兩成貢獻度，成為公司中長期的重要支撐。後續仍會評估新產品與新應用的切入機會，擴大整體發展空間。

廣明指出，存儲產品仍是公司主要營運基礎，但市場需求結構正明顯轉變，傳統硬碟代工近年呈現自然下滑，公司也據此調整產能與資源配置；相對地，固態儲存代工需求較為穩定，整體比重小幅提升，未來將持續深耕相關技術與製造能力，以因應客戶新世代儲存產品的佈局。

至於達明機器人業務，廣明表示，目前維持約兩成營收占比，為公司在消費性電子以外的重要成長來源。有鑑於機器人應用持續擴大，集團看好此領域仍具潛力，將依市場進展與客戶需求，逐步調整產品組合與技術投入方向。

在營運策略方面，廣明規劃維持既有的客戶供料模式，核心材料仍由客戶承擔，公司專注於設計、研發與代工製造。管理層指出，現階段的記憶體價格波動較大，倘若改變供料模式可能增加風險，因此公司不會在主要材料上承擔額外成本，後續仍將堅守專業代工定位，以提升效率與穩定性。

外界關注礦機代工業務可能帶來的集中度風險，廣明也予以澄清。公司表示，礦機僅占整體營運約四個百分點，屬於純代工且比重極低，主要記憶體仍由客戶提供，因此不存在重大曝險。公司後續仍會將相關產品維持在可控範圍，不作大幅擴張，以避免不必要的波動。

針對新產品與新應用，廣明強調，公司一直保持積極態度，持續尋找切入新產品的可能性，會以「符合本業研發能力、能帶來合理效益」作為評估主軸，並同步觀察客戶需求與市場趨勢，以推動下一階段成長曲線。

