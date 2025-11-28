台新新光：明年底完成銀行子公司合併 百分百沒問題才會上線

台新新光金控總經理林維俊今天強調，合併的前提要件是IT系統沒有問題，目標是明年年底完成整併。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕台新新光金控今（28）日舉行第三季線上法人說明會。新光人壽和北市府順利完成北士科T17及T18土地地上權解約，台新新光金控總經理林維俊表示，這個案子已經結案，希望接下來北市府能成功把輝達留在台灣，讓整個社會更好；對於台新銀行及新光銀行的整併，林維俊強調，合併的前提要件是IT系統沒有問題，目標是明年年底完成整併。

台新新光金控今天舉行法說會，由林維俊、財務長賴昭吟以及銀行、保險、證券各子公司董事長、總經理及執行長共同主持。會中公布合併台新新光金控今（2025）年前三季的營運成果。



針對外界關注輝達（NVIDIA）的北士科T17及T18地上權處理進度，林維俊表示，我們已經完成也點交，這個案子算是已經結案；他直言，當初新光人壽是完全公開合法標取得地上權，為了國家公益，新光人壽也做出犧牲，願意把地上權放出來、讓輝達進駐，就是希望讓整個社會能更好。

林維俊強調，目前已經點交完成，並且塗銷地上權，也回給台北市政府，接下來，就請台北市政府，讓輝達可以留在台灣。

有關銀行端的合併，外傳要延到2027年，公司對於合併延後之傳言有何回應？林維俊說明，合併的前提條件，IT系統一定要讓我們覺得整併完成沒有問題，必須經過多次且反覆、一再測試，確認之後，銀行端才會上線。

林維俊表示，因為兩邊銀行（指台新銀與新光銀）系統都還蠻複雜，所以希望在明年底（2026）之前，可以完成合併，他強調，前提是IT整合一定要有把握，必須百分百沒有問題，才會啟動合併。

針對投資人關切的股利政策，林維俊表示，現在談這個還有點早，要等台新新光董事會通過才算，且屬於董事會的職權，經營團隊在考量今年獲利狀況，在明年跟董事會提出建議的時候，根據兩大重點，第一是現金為主，只派發現金，金額應該會比今年還更好、因為獲利不錯；第二，還必須要參考「全年獲利情況」以及「同業股利表現」，然後，再跟董事會提出建議，由董事會通過一個、有競爭力的股利政策，也就是可以跟所有股東分享經營成果。

回顧整體，台新新光金控已經在今年7月完成合併後，旗下子公司的整合作業也進入第一階段，在11月24日，台新投信為存續公司、新光投信成為消滅公司，合併後資產規模（AUM）達新台幣5300億元。

接下來，新光人壽與台新人壽是在明年1月1日進行合併；至於台新證券、元富證券合併基準日訂明年4月6日。另外，原本預計明年6月22日合併的台新銀行及新光銀行，由於IT系統比想像要複雜，而且基於優先保障客戶優先之前提下，因此，已經規畫延後至明年底。

