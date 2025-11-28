新纖力抗聚酯低迷衝擊 強化多角化佈局來年貢獻

新纖明年起將以集團多角化佈局做為主要成長動能，逐步降低聚酯景氣循環的影響。（證交所提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕新纖（1409）今日在法說會表示，儘管聚酯本業持續面臨原料走跌與中國傾銷壓力，但集團多角化布局有成，包括光電材料、電子級雙氧水、彈性纖維以及永續材料等業務皆展現動能。明年起將以新興彈性纖維、織物回收（T2T）技術、化學回收（Tex-to-Tex）以及電子紙與車載光學膜做為主要成長動能，逐步降低聚酯景氣循環的影響。

新纖指出，聚酯粒與PET產品今年受原油持續走跌、中國因內需不足向外傾銷，以及美國將聚酯產品自關稅豁免名單中排除等因素影響，使本業量價承壓。不過，光電材料今年在光學膜、電子紙與車載膜的需求明顯好轉，價量呈現放大趨勢。電子級雙氧水方面，新纖與合作夥伴在台南合資成立的新碩先進已獲得主要客戶認可，產品穩定供應中，第二條產線預計2027年完工，將成為公司在電子材料中的重要佈局。

請繼續往下閱讀...

包裝材料方面，除飲料包材外，醫療與電子用途毛利結構較佳，AI伺服器興起也帶動相關包材需求。建材部分，公司與客戶合作推動以PET取代PVC，以回應環保需求。纖維材料則分為衣著用與工業用兩大領域；衣著端已開始推動封閉式T2T回收模式，工業用纖維則應用於安全帶、安全氣囊、輪胎簾布與建築工程防護網等場景。

永續材料是新纖近年投入的核心方向，公司與美國材料技術企業合作，在印尼建置年產3萬噸的織物封閉循環工廠，預計2027年完工。與加拿大企業合作的化學回收技術（Tex-to-Tex）也將於2027年量產，目標建立從纖維回收、單體再生到紡織品生產的循環系統。海洋回收塑膠與再生薄膜更已攜手國際品牌，取得UL2809認證並導入量產，後續也將拓展至更廣泛的工業用纖維與薄膜市場。

新纖也看好旗下新興彈性纖維是公司最具潛力的新產品之一，藉由聚酯基材具備彈性、可完全回收的特性，可進一步與其他聚酯纖維混紡，有望逐步取代現行難以回收的彈性纖維。第一期產線將於明年五月投產，年產量約500至600噸，已獲國際運動品牌採用。倘若量產順利，後續將啟動第二與第三期擴產計畫。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法