LINE夢幻聯名《間諜家家酒》！角色、關卡、免費貼圖一次送上

塔防遊戲《LINE Rangers 銀河特攻隊》與電視動畫《間諜家家酒》展開合作活動。（業者提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕LY Corporation旗下塔防手機遊戲《LINE Rangers銀河特攻隊》正式宣布與超人氣電視動畫《間諜家家酒（SPY×FAMILY）》展開夢幻聯名合作，即日起至12月26日，期間限定的角色、關卡、裝備以及免費LINE貼圖將全面開放，粉絲與玩家不容錯過。

本次合作中，動畫角色「洛伊德」、「安妮亞」、「約兒」、「彭德」、「尤利」將以聯名限定Rangers身分登場，不僅完整呈現原作中的鮮明個性，也配備專屬技能與造型裝備，讓玩家在守護銀河的旅程中感受滿滿的《間諜家家酒》魅力。

請繼續往下閱讀...

此外，活動期間同步開放合作限定關卡「間諜家家酒星球」，玩家只要挑戰關卡並成功通關，即可獲得合作限定Ranger「尤利」、合作裝備「伊甸學園帽子」等豪華獎勵。

完成任務免費下載「間諜家家酒」貼圖。（業者提供）

為歡慶這次跨界合作，《LINE Rangers》也推出8款限定《間諜家家酒》主題LINE貼圖。玩家只需通過5次合作特殊關卡第一關，即可免費領取貼圖組，下載期間為12月2日至12月26日。

無論是遊戲玩家還是動畫愛好者，都能在這波聯名活動中一次收集角色、挑戰關卡、拿好禮，享受滿滿SPY×FAMILY主題體驗。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法