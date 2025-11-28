新台幣結束連3紅、收31.408元 11月重貶6.59角

新台幣11月重貶6.59角。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕感恩節美股休市，台股今日獨自表現，小漲71點，但外資轉為賣超、並匯出資金，使台幣承壓，加上美元指數反彈，主要亞幣同步走弱，尾盤央行順勢調節下，新台幣兌美元匯率最後收在31.408元、貶值6.8分，匯價結束連3紅，成交量略為放大至18.225億美元。

台股今天上漲71.95點，收在27626.48點，三大法人合計賣超29.53億元。其中，外資轉頭賣超194.69億元。

新台幣以 31.34 元、平盤開出，盤初波動不大，午後在外資匯出下貶勢擴大，終場收在當日最低價31.408元。

根據央行統計，截至下午四點，美元指數反彈0.11%、韓元再度重挫0.7%、台幣貶值0.22%、日圓貶0.12%、新幣貶0.07%、人民幣也下跌0.04%。

儘管台幣今日收貶，本週仍升值2分或0.07%，週線翻紅；11月以來美元走勢震盪，外資賣超逾台幣4000億元、熱錢匯出下，使新台幣重貶6.59角或2.1%，月線連兩個月收黑。

匯銀人士指出，市場對於聯準會（Fed）降息預期轉濃，但美國經濟相對穩健，支撐美元續在高檔，加上外資熱錢尚未完全回頭，台幣料將續在31.2元至31.5元區間內整理，靜待台美關稅掀牌。

