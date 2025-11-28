國際資安專家齊聚台北！攻防演練聚焦醫療防護

台灣舉辦CODE與ACE深化國際資安合作。（資安署提供）

〔記者邱巧貞／台北報導〕面對日益嚴峻的資安挑戰，數位發展部資通安全署與國家資通安全研究院聯合舉辦「跨國網路攻防演練（Cyber Offensive and Defensive Exercise, CODE）」與「前瞻資安探索會議（Advanced Cybersecurity Exploration Conference, ACE）」，活動吸引來自超過20個國際資安組織、超過300位專家參與，致力強化我國關鍵基礎設施的資安防禦，並深化全球資安合作網絡。

本屆CODE演練特別聚焦於醫療場域，回應今年初「Crazy Hunter」對臺灣醫療體系發動的大規模攻擊事件，主辦單位依照真實醫療作業情境，打造歷年最大規模模擬場域，提升醫療關鍵基礎設施的應變能量。

演練邀集國內11家大型醫學中心組成4組藍隊，在高度擬真的環境下進行防禦演練，測試其在高壓情境下的應變能力；同時加入情資分享、資安聯防等要素，強化跨單位協作，貼近實際事件應對需求。

主辦單位依照真實醫療作業情境，打造歷年最大規模模擬場域。（資安署提供）

攻擊方則擴展至12組隊伍，來自捷克、立陶宛、愛沙尼亞、荷蘭、波蘭等6個國際組織，包括建立國家級訓練場的愛沙尼亞、專責荷蘭醫療資安的Z-CERT，以及強化波蘭國家資安的CERT Polska等頂尖隊伍。國內亦有調查局及歷屆資安競賽優勝學員共同參與，從多元視角找出醫療資安防線的潛在盲點。

行政院國家資通安全會報副召集人吳誠文政務委員於開幕致詞表示，透過實戰演練可有效強化防禦力與應變能力，期盼各項成果能回饋至資安政策規劃。他指出，本活動不僅實踐「國家資通安全戰略2025」與「第七期國家資通安全發展方案」，亦呼應今年9月通過的《資通安全管理法》修正案，從政策與法制兩方面同步推進。

同步舉辦的ACE會議則以「資安威脅與應變能力」及「新興科技與資安政策」為主軸，邀請來自加拿大、以色列、愛沙尼亞等國講者分享智慧醫療資安經驗與國家戰略推動模式，並與立陶宛、歐盟網安局、英國、瑞典等專家共同探討供應鏈安全、後量子密碼、關鍵基礎設施保護等議題，強化國際間政策與技術的雙向交流。

