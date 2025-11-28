十銓展望明年樂觀 預期記憶體真正缺貨落在明年上半年

十銓董事長夏澹寧。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體模組廠十銓（4967）今召開線上法說會，總經理陳慶文指出，AI應用引發記憶體出現「結構性缺貨」，缺貨並非短期現象，預期真正的缺貨高峰將會出現在明年Q1、Q2，此波缺貨在2026年內無法緩解，可能延續至2027下半年或更久，公司對明年市況展望非常樂觀。

陳慶文指出，AI伺服器對記憶體的需求量是一般伺服器的3.5至 5.5 倍，加上高頻寬記憶體（HBM）的大量使用，徹底改變記憶體產業的供需結構，打破過往3至4年的產業循環週期；「結構性缺貨」與過往的市場經驗已不適用。

他表示，近2、3月，在記憶體原廠帶動下，現貨價格大幅成長，DDR5因伺服器需求大增，價格飆漲；DDR4因大廠停產，漲幅更為「恐怖」；NAND Flash同樣因AI伺服器需求強勁，而處於極度缺貨狀態。

陳慶文表示，受惠於雲端服務供應商（CSP）大量訂貨導致中高階記憶體缺貨，公司第3季營收、毛利率與淨利率均大幅成長，每股盈餘（EPS）為3.47元，已超過整個上半年的總和。

針對庫存量，陳慶文說明，十銓庫存長期維持在約2至3個月的健康水位，不會刻意追高，主要供應商以韓系廠商為主（約佔70%），其次是美光約佔20%，此外還有台廠，採購方式包含合約價與現貨價，以確保資源穩定，並優先供貨給長期合作的重要客戶。

針對後市展望，陳慶文指「非常正面、樂觀」。他認為，目前「結構性缺貨」並非短期現象，預期真正的缺貨高峰將在明年Q1、Q2出現，此波缺貨在2026年內無法緩解，AI落地化，可能使缺貨延續至2027下半年或更久。

儘管十銓出貨量可能減少，但他預期記憶體售價提高，有助維持毛利率。公司將專注於4大高價值市場，包括電競、AI與創作者、邊緣運算、物聯網等特殊應用，十銓不會在標準品市場競爭，而是透過深耕利基市場以創造更高的營收與獲利價值。

針對漲價對終端市場的影響，陳慶文表示，隨著記憶體漲價，記憶體佔PC的成本比重將從 15-20%上升至25-30%，可能衝擊中低階PC 市場銷量。但十銓專注電競、工控、軍工、醫療等中高階市場對價格敏感度較低，預期仍將持續成長。

