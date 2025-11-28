自由電子報
最新運價出爐！歐洲線、美東線漲 美西線跌

2025/11/28 16:12

運價終止連3跌。（長榮提供）運價終止連3跌。（長榮提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕運價指數終止連3跌!最新一期上海集裝箱出口運價指數SCFI上漲9.57點至1403.13點，週漲幅0.68 %，四大航線中，僅遠東到美西線跌，歐洲線、美東線皆呈上漲。

市場人士指出，目前已接近美國耶誕節，以及中國新年，整體出貨動能偏弱，預估美線短期內可能只會跌深反彈小幅上漲，但12 月底左右之後，或許有機會因農曆春節前補貨潮，而出現較明顯的漲幅。

根據最新一期出爐運價，遠東到歐洲線每TEU（20呎櫃） 1404美元，較前一期上漲37美元，週漲幅2.7 %；遠東到地中海線每TEU達2232美元，較前一期上漲177美元，漲幅8.61%；遠東到美西線每FEU（40呎櫃）達1632美元，較前一期下跌13美元，跌幅0.79%；遠東到美東線每FEU達2428美元，較前一期上漲44美元，漲幅1.84 %。

近洋線的遠東到東南亞每TEU 540美元，與前一週持平。

