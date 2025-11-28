好市多黑色購物節殺不停 網購接力300件商品連10天下殺

好市多（Costco）今天宣佈黑色購物節加碼，自11月28日起推出「Cyber Monday 超級網購星期一」。（好市多提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕好市多（Costco）今天宣佈黑色購物節加碼，自11月28日起推出「Cyber Monday 超級網購星期一」，好市多網購超過300件商品，連10天下殺，從熱門 3C、大家電、保暖服飾到健身補給、年末零食全出籠。

好市多表示，本次「 超級網購星期一」最大亮點是黑鑽會員可提前3天開搶，11/28～11/30黑鑽會員可以多一次優惠券代碼使用機會，單筆滿8800元就折800元，比一般會員早一步搶到熱門品項，到了12/1「網購星期一」當天，全體會員也能享有相同滿額折抵。

好市多強調，「年底要換新、送禮要買，這檔最剛好」，這次網購日商品又以3C、大家電優惠最吸睛，指定大尺寸高畫質電視8折起、熱門健身品同場下殺，熱門商品包括：Philips、Samsung 等品牌大尺寸電視，Sharp 雙門冰箱、Whirlpool 蒸氣洗脫烘、Brother 標籤機、迪朗奇 義式咖啡機、Vinvautz 紅酒櫃等。

由於接近年末，耶誕節、新年將至，好市多這波活動同步推出多款節慶禮品。其中路易吉絨毛玩偶，先前在社群掀起「秒殺傳說」，本次回歸預期再度成為搶購焦點。另外，家庭族群關注的 LEGO、益智玩具組、冬季保暖服飾也都列入優惠清單。

健康食品與健身補給也加入戰局，今年高蛋白商品買氣持續強勢，活動中包含：高蛋白飲品、冷凍雞精、蛋白質穀物餐、膠原蛋白粉與有機無麩質野莓燕麥片，加上家庭常備的冷凍蝦仁、冷凍雞腿切塊也在優惠活動，讓健身族與家庭客都能補好補滿。

