高齡住戶遇火災風險高 家事達人揭居家防災建議

家事達人486先生今日提醒，長輩的防災準備重點是將居家環境簡化、照明補強，讓長輩在第一時間能判斷方向、穩定行走。（示意圖，業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕香港新界大埔宏福苑近日發生嚴重火災，造成重大災情，因有4成居民是長者，近來也引起社會對高樓住戶、高齡族群居家安全的關注。家事達人486先生今日提醒，長輩的防災準備重點是將居家環境簡化、照明補強，讓長輩在第一時間能判斷方向、穩定行走。

486先生指出，高齡者在夜間停電、遇到濃煙或昏暗環境時，容易因視線不佳而跌倒或迷失方向，建議在床邊、玄關與走道等處放置手電筒，也能在動線上配置感應式小夜燈，讓燈光在活動時自動亮起，減少黑暗中跌倒的風險。

486先生也指出，照明之外，居家動線也與逃生安全密切相關，許多家庭習慣將雨具、鞋盒、雜物堆放在走廊與轉角，平時看似順手，卻會在濃煙或停電時成為妨礙逃生的障礙物，平時保持路徑暢通是最基本、也最容易落實的高齡防災措施之一。

他也特別指出，電線老化與延長線過載是冬季常見的起火原因，加上暖房設備長時間運轉，更提高風險。選擇具備過熱斷電與電壓保護的電暖器，並定期檢查插頭與線材是否鬆動，能有效降低意外發生的機率。常用的除濕機、空氣清淨機若濾網長期未清潔，也可能因散熱不良造成負擔，因此日常保養更顯重要。

486先生也提醒，家人可協助長輩準備裝有常用藥品、慢性病藥物清單、行動電源、防災收音機與隨身照明等物品的防災避難包，並放置於接近出入口處，在緊急狀況下能快速帶著走，減少慌亂。

