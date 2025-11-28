中鋼10月虧損收斂 鋼價弱中帶穩

中鋼10月稅前淨損3.07億元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕中鋼（2002）公告10月自結合併盈餘，10月合併營收、營業虧損、稅前淨損都較上月好轉，但累計合併稅前淨損49.87億元，大幅遜於去年同期，年減幅度達到233%。

中鋼公布，10月鋼品銷售量為61萬1915公噸；本年累計鋼品銷售量為617萬652公噸。中鋼10月稅前淨損3.07億元較上月虧損9.8億元大幅收斂。中鋼指出，好轉是鋼鐵業單位毛利較上月增加，因此營業損失減少；另礦業投資獲配股利增加，致業外收入增加。

中鋼今年前10月合併營業收入2662.44億元，年減11.8%；合併營業損失45.92億元，轉虧年減586.28%；合併稅前淨損49.87億元，營運轉虧，年減233.05%。

中鋼表示，美國聯準會降息與否牽動當地經濟動能，歐洲經濟復甦緩慢，中國出口承壓與房地產調整壓力續存，台灣在半導體與AI 硬體製造業維持優勢，但傳統產業持續受終端需求不振與供應鏈風險增加衝擊，經營環境挑戰尚存。

鋼鐵市場部份，煤鐵礦價格持續緩漲，鋼廠成本微幅走升。美、歐地區在當地關稅及貿易救濟措施更新下，熱軋行情已見止穩回升，中國十五五新框架強化鋼鐵行業結構性升級、淘汰落後產能及加速綠色轉型，但亞洲鋼廠仍面臨需求端疲軟， 行情略微走滑挑戰，整體國際鋼價呈現「弱中帶穩」態勢。

