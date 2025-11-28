17Life助台新銀營運Richart Mart商城 iPhone狂賣1.4億元

Richart Mart商城雙11檔期iPhone銷售破1.4億元，會員經濟展現新價值。（取自業者官網）

〔記者歐宇祥／台北報導〕零售業科技系統整合供應商康太數位（17Life）今日表示，今年雙11購物檔期，台新銀行的專屬商城Richart Mart表現亮眼，9至11月蘋果新機銷售期間，商城中iPhone銷售額突破1.4億元，表現極為亮麗。

17Life說明，Richart Mart是由17Life提供系統服務，商品由PayEasy供應。PayEasy福利網站提供36萬件商品，在價格上具有競爭優勢，特別是蘋果產品，PayEasy與蘋果公司直接簽約合作，由蘋果直接出貨，確保交貨品質，且在新機上市期間依蘋果既定時程出貨，避免缺貨問題。

17Life也指出，當各大電商平台以運費補貼、折扣促銷競爭時，Richart Mart商城採取不同策略，透過點數回饋機制，引進多元商品，為Richart Life超過300萬名會員提供專屬購物服務，強化生態圈；也因此為台新銀行商城，使用台新信用卡、台新Pay也都享優惠。

7Life董事長暨PayEasy總經理李易騰表示，公司更專注於精準的轉換效益，創造商城、客戶的雙贏價值。Richart Mart商城將電商服務視為會員服務的延伸，而非單純銷售通路，透過Richart Life超過300萬的會員基礎，商城能精準觸及具消費力的目標客群，在達成業績的同時，也實現客戶經營的目標。

市場觀察指出，Richart Mart商城的運作模式展現會員經濟的價值，相較於傳統電商平台需要大量行銷費用爭取流量，封閉式商城擁有既有會員基礎，結合信用卡支付、點數回饋等金融工具，能以較低成本獲取目標客戶。

特別在如iPhone等高單價商品銷售上，結合信用卡分期、高回饋率、支付工具綁定等誘因，能降低消費者購買門檻，創造較高的轉換率。本次1.4億元的iPhone銷售成績，證明透過17Life系統整合PayEasy商品資源，搭配台新信用卡支付與點數回饋的模式，能在市場中創造實際價值。

作為台灣企業員工福利平台，PayEasy服務超過1200家企業、75萬名企業會員。近年PayEasy發展B2B2C模式，除既有企業福利業務外，更透過與外部會員生態圈的合作，將電商運營能力延伸至金融、電信、支付、旅遊等會員零售領域。

Richart Mart商城的運營成果，展現PayEasy在會員經營與商品整合上的能力，也為企業福利平台的業務發展提供新方向。

展望2026年，17Life與PayEasy將持續經營Richart Mart商城，計劃擴大商品類別、強化會員優惠，並結合ESG永續議題，打造更具社會責任的消費服務。

