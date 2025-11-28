阻中國染指！歐盟國家收緊港口和鐵路招標規則

基於擔心中國對國安的威脅，歐盟成員國正嚴格審查港口、鐵路、資訊科技等設施的建設方、所有權和營運方。（法新社檔案照）

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國政治新聞網站《政客》（Politico）28日報導，基於對外部勢力控制關鍵基礎設施的擔憂，歐盟成員國正更加嚴格地審查港口、鐵路、資訊科技等設施的建設方、所有權和營運方，這種擔憂如今已演變為一系列針對中國等國家的立法。

據報導，瑞典是最新採取嚴審基礎建設建設方、所有權和營運方行動的國家，本週提議賦予地方當局新的權力，以阻止「敵對國家」參與基礎設施競標，以免國家安全受到威脅。

一位瑞典官員告訴《政客》：「這是國防問題的一部分。」他表示，人們愈來愈擔心像中國這樣的國家能夠掌控公共基礎設施，「我們正在迅速採取行動，因為我們看到敵對國家可能試圖滲透港口、資訊科技解決方案和能源基礎設施的風險」。

波蘭、奧地利和歐盟機構內部也對此感到擔憂，因此都在加緊制定保障措施，以阻止或至少監控第三國對關鍵技術和交通基礎設施的投資。

促使瑞典加快行動的是，歐盟法院近期一項涉及土耳其和中國企業競標兩個鐵路建設項目的裁決。法官裁定，來自未與歐盟簽署自由貿易協定國家的供應商，不享有與歐盟公司相同的權利，斯德哥爾摩當局將此解讀為既是鼓勵也是警告。

瑞典的新規定將於2027年生效，雖然沒有列舉具體案例，但調查一再指向中國。

波蘭也面臨類似的擔憂。華沙長期以來一直對中國參與其港口建設的規模感到不安。總統納夫羅茨基（Karol Nawrocki）提出的一項新法案草案，將調整現有的港口運作法規，特別是關於港口範圍內房地產所有權的規定。

納夫羅茨基認為，如果波蘭想要繼續掌控「對國民經濟至關重要」的資產，就必須收緊目前的模式，即港口當局持有土地和基礎設施，並將其長期租賃給碼頭營運商。

波蘭前國內安全局局長、現任特別服務委員會顧問盧恰克（Dariusz Luczak）上月底告訴波蘭媒體，「最重要的條款是關於提前終止永久使用協議的條款」。然而，由於納夫羅茨基與總理圖斯克領導的政府存在廣泛分歧，該法案能否獲得通過尚不明朗。

歐盟也在採取行動。來自中右翼歐洲人民黨的葡萄牙籍歐洲議會議員佩德羅（Ana Miguel Pedro）告訴《政客》，中國國營企業在歐洲港口碼頭的日益活躍，「不僅是一個經濟問題，更是一個戰略隱患」。

這些擔憂體現在歐盟新的軍事機動性方案中，該方案呼籲成員國制定「更嚴格的戰略性軍民兩用基礎設施所有權和控制規則」。歐盟運輸與旅遊專員齊齊柯斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas）也提到了國在港口的存在，並表示該問題將在歐盟委員會即將於2026年發布的港口戰略中得到處理。

