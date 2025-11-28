台積電攜手供應商 延長原物料生命週期達30％~50％

台積電攜手供應商延長原物料生命週期達30%~50%。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕面對近年全球布局帶來的供應鏈物流管理挑戰，原物料用量與運輸時間增加，為提升資源使用效率，台積電（2330）與18家供應商合作推動「原物料價值延續管理計畫」，成功將15項原物料的生命週期延長30%~50%，不僅減少報廢量及其產生的碳排放，也強化供應鏈營運韌性及永續風險控管能力。

台積電表示，與18家供應商合作推動「原物料價值延續管理計畫」，針對半導體製程主要使用的黃光材料（Lithography）、靶材（Target）、化學材料（Chemical）、氣體（Gas）及化學機械研磨（Chemical Mechanical Polishing, CMP）5種類型原物料進行生命週期延長評估，成功將15項原物料的生命週期延長30%~50%。

台積電說明，隨著海內外廠區擴增及先進製程發展，為增進生命週期較短的原物料庫存管理效能，2024年公司整合資材管理、品質暨可靠性、工廠及廠務組織，成立跨單位合作團隊，並聯合18家供應商啟動「原物料價值延續管理計畫」，優先從5種類型的原物料中，篩選以海運為主且效期較短的非腐蝕性原物料，運用「量測分析、模擬上機、品質檢測、產線驗證」四大作業流程，評估延長生命週期的可行性，最大化原物料使用價值。

台積電表示，提升供應鏈永續性是台積公司深化ESG的關鍵一環，未來將持續攜手供應商針對不同類型及運輸方式的原物料進行生命週期評估，在資源有效利用與製程品質穩定間取得最佳平衡，全面優化效期管理效率，實踐產業共好。

