TISA 上路近半年 好好證券：「適格基金＋雙軌帳戶」打造退休金第三支柱

2025/11/28 14:20

TISA雙帳戶靈活運用打造退休金第三支柱（業者提供）TISA雙帳戶靈活運用打造退休金第三支柱（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台灣已步入超高齡社會，在震盪加劇的市場中，為投資人規劃退休金的「第三支柱」，金管會推動的「臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」制度上路近半年。好好證券指出，TISA 不僅是官方打造退休金第三支柱的重要政策，更是投資新手在回檔行情中布局的好時機；若能掌握「TISA 適格基金」與「雙軌帳戶」運作方式，加上平台提供的 0 綁約與 0 手續費兩大優勢，投資效益將大幅提升。

好好證券表示，許多人以為開立 TISA 帳戶代表資金會被「綁住 24 個月」，但實際上民眾同時會擁有「TISA 帳戶（特規）」與「一般帳戶（常規）」2個帳戶，相當於2個「投資保險箱」。TISA 帳戶負責紀律儲蓄，僅能投資經官方嚴選、具低經理費優勢的「TISA 級別基金」，並以定期定額方式強化長期投資。而一般帳戶則主打彈性，可申購超過 200 檔的 TISA 適格基金，不限幣別、沒有綁約，可單筆、加碼、調整配置，投資自由度更高。

業者指出，TISA 的核心精神在於「官方把關」。由專家與學者組成的委員會，從 2,000 多檔境內外基金中依長期績效與風險表現，嚴格挑選出「TISA 適格基金」清單，如同有國家級專家替投資人先做好第一層篩選。TISA 級別基金則是在這份清單中再挑選具費用優勢的版本，讓民眾在 TISA 帳戶中以更低成本投入長期市場。

好好證券指出，近期市場回檔，不少 TISA 新戶原本苦等「便宜價」。但 TISA 帳戶因綁約，調整扣款次數與金額不如一般帳戶自由，因此投資人若想趁跌加碼，可直接在一般帳戶買進 TISA 適格基金，既能跟著專家買，也能享有彈性配置，是「雙軌並行」的最大優勢。

目前 TISA 尚未推出稅負優惠，但好好證券分析，金管會採「先建置、後爭取」策略，因此多家業者已提前祭出全平台 0 手續費優惠，其中好好證券提供 TISA 與一般帳戶基金均 0 手續費，讓民眾可以最低成本參與官方嚴選的退休投資制度。

好好證券強調，在國人平均壽命突破 80 歲、僅 19% 自認退休準備充足的情況下，TISA 是強化退休金第三支柱的重要機制。透過低成本基金、官方審慎挑選的適格清單，以及雙帳戶的靈活搭配，投資新手也能輕鬆啟動長期儲蓄與退休規劃。

