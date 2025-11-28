長榮航、長榮空運倉儲、長榮航勤 獲IATA CEIV Fresh與Live Animals雙認證

長榮航空、長榮空運倉儲、長榮航勤，獲IATA CEIV Fresh與Live Animals雙認證。圖為長榮航空波音777F貨機。（記者吳亮儀攝）

〔記者吳亮儀／台北報導〕長榮航空今天（28日）宣布，長榮航空、長榮空運倉儲與長榮航勤，繼今年年初取得國際航空運輸協會（IATA）頒發的CEIV（Center of Excellence for Independent Validators）Lithium Batteries（鋰電池）認證，再度攜手獲得「CEIV Fresh」（生鮮貨物）及「CEIV Live Animals」（活生動物）雙項專業認證。

長榮航空表示，能成為全球少數能在航空公司、貨運倉儲及地面服務三大領域，同步取得三項認證的航空集團，展現長榮集團在特殊貨物運輸的專業整合實力與國際級服務品質。

長榮航空表示，目前已完成包括「CEIV Pharma」（醫藥品）、「CEIV Lithium Batteries」、「CEIV Fresh」與「CEIV Live Animals」在內的四項IATA CEIV系列認證，是全球極少數同時擁有完整認證的航空公司之一。

其中，長榮空運倉儲為台灣首家獲得「CEIV Fresh」認證的空運倉儲營運商，致力於生鮮貨物的溫控管理與作業標準化，從貨品接收、存放到交運的每一環節，均符合IATA最高規範。

長榮航空表示，透過精準的溫度監控與專業人員訓練，長榮空運倉儲不僅確保貨物品質穩定，更為台灣農漁產品出口提供可靠的冷鏈支持，助力地方產業接軌國際。

在活生動物運輸部分，長榮航空與長榮航勤的團隊密切合作，將專業貨運規範延伸至旅客寵物託運服務，讓寵物在運輸過程中能獲得更安全、舒適的照護環境。

近期，為慶祝休士頓與台北市締結姊妹市64週年及長榮航空休士頓航線開航10週年，休士頓動物園特別贈送一隻珍貴的雄性Bongo大羚羊予台北市立動物園，長榮航空也將負責跨洲運送。

