快來朝聖！AMD執行長蘇姿丰曬3張圖狂吸35萬點閱

AMD執行長蘇姿丰曬出烤火雞照片，祝大家感恩節快樂。（圖取自Lisa Su X）

〔財經頻道／綜合報導〕美國每年11月第4個星期四為感恩節，今年為11月27日。半導體大咖紛紛在社群平台發文慶賀，其中，AMD執行長蘇姿丰連PO出3張圖，祝大家節日愉快，並曬出烤火雞照片，令人垂涎三尺。

AMD執行長蘇姿丰曬圖慶祝感恩節。（圖取自Lisa Su X）

蘇姿丰在社群平台X發文祝福大家感恩節快樂，她表示，感謝今年許多事情，尤其是AMD的大家庭和朋友。蘇的PO文已經吸引35萬點閱，還有網友對蘇姿丰許願，希望她帶領AMD市值衝上1兆美元。

英特爾執行長陳立武也在X發文稱，「這是充滿挑戰的一年，我由衷感謝美國政府、客戶、朋友，以及我所屬社群給予的支持與祈禱。今年透過在英特爾、Walden Catalyst（風險投資機構）和Salience Capital（私募基金）的工作，我獲得許多寶貴的學習，特別是在顛覆性的代理式 AI（Agentic AI）種子與前期新創投資領域。」

陳立武強調，「我們有許多值得感恩的事物：健康、家人、朋友，以及一路支持我的人。祝大家感恩節快樂，也感謝你們成為我人生旅程的一部分。」

Happy Thanksgiving! Grateful for so many things this year and especially our @AMD extended family and friends. Wishing everyone a wonderful holiday. pic.twitter.com/029jYrmDTd — Lisa Su （@LisaSu） November 27, 2025

