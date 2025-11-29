MIT小巨人2》 不只運動員 興友也照顧銀髮族

興友科技專注MIT精準體組成分析，從運動員延伸到銀髮長照預防醫學，提供合作醫學中心精準健康追蹤。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕興友科技專注MIT精準體組成分析，新一代StarBIA 701運動版測儀，將AI智慧體組成分析技術，從運動員延伸到銀髮長照預防醫學，提供合作醫學中心精準健康追蹤，興友科技執行長謝坤昌說，從運動員照護到銀髮族，要做銀髮台灣隊堅實健康後盾。

興友科技專注研發生物阻抗分析技術，經營四年來，以一站式解決方案，從選手體組成監測，延伸到長照預防醫學，團隊強調，全球首創具骨密度評估功能的多頻生物阻抗分析（BIA）技術，支援多肢段測量，此技術與 DXA（雙能X光吸收法）黃金標準高度一致，可針對人體肌肉量、體脂率進行精準評估與追蹤。

AI生醫阻抗技術 延伸至長照應用

謝坤昌說，台灣在2025年邁入超高齡社會，65歲以上人口占比超過20%，預防及銀髮醫藥需求將逐漸攀升，AI生醫阻抗技術延伸至長照應用，「老人家要倒下去前，提前給予生理資訊測量非常重要」。

興友科技表示，生理資訊測量讓民眾有參考價值，國內醫療院所也能接受，舉例來說，80歲民眾提前掌握骨密度（Bone Mineral Density，BMD）狀況，針對脆弱體段提早鍛鍊，就能預防老化骨折，甚至預防跌倒意外。

