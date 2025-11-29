MIT小巨人1》楊勇煒柔道金牌後盾 興友科技展現台灣軟實力

興友科技執行長謝坤昌說，累積國內超過3千筆臨床多頻生物阻抗分析（BIA）資料庫，協助銀髮預防醫學療程。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕總部設在中興大學校內的興友科技，創辦4年來，累積國內超過3千筆臨床具骨密度及多頻生物阻抗分析（BIA）資料庫（體組成），研發StarBIA量測技術，提供奧運銀牌、亞運金牌柔道選手楊勇緯，準確骨密測量，也讓國家男足隊長陳柏良掌握訓練關鍵，持續精進AI生醫阻抗技術做「台灣隊」訓練後盾。

校園創新萌芽 累積20餘國專利

東奧柔道銀牌選手楊勇緯（中）與教練劉文等（右） ，由興友科技執行長謝坤昌協助使用生物電阻抗分析（BIA）與骨質密度監測技術。（興友科技提供）

「楊勇緯的骨密，在東奧前觀測到大幅增加」，興友科技執行長謝坤昌曾在國立台灣體育大學競技系任教，也擔任過中興大學男子足球隊教練，楊勇緯及陳柏良都曾是門下學生；謝坤昌說，楊勇緯在亞運奪金、為台灣拿到百面金牌前，曾由教練劉文等協助，使用生物電阻抗分析與骨質密度監測技術，將肌肉量、體脂率狀況在賽前調整到最佳狀況。

興友科技於2021年由中興大學產學研鏈結中心興創基地新創輔導，由具體育教練及興大應用數學系博士學位背景的謝坤昌掌舵，將生物阻抗分析技術從運動員，延伸到長照、遠距醫療及互聯網AI等領域，累積超過3千筆臨床具骨密度及多頻生物阻抗分析資料庫，經實證技術累積超過廿項多國專利。

StarBIA系列參展德國杜塞道夫醫療展情形。（興友科技提供）

謝坤昌表示，今年4月參加德國科隆健身健美展（FIBO 2025），StarBIA 701運動版比起韓國市場領導品牌「InBody 770 」毫不遜色，專業人士及消費者都認為平台資訊螢幕瞭然，可立即掌握到身體近況，尤其是連結3千多筆資料庫「更是真正MIT軟實力。」

台灣MIT好用 比韓國最賣座都好

興友科技連續兩年獲得國家新創精進獎，並從2033年起獲法國巴黎發明展銀牌、參加德國杜塞道夫醫療展（MEDICA 2024），技術於美國食品藥物管理局（FDA）完成登錄，並取得衛福部醫療器材製造業者品質管理系統（QMS）認證，團隊成員表示，國外運動選手用過，「就知道台灣MIT好用，比韓國最賣座品牌都好。」

民眾站上StarBIA平台，僅需數秒即可完成快速精準檢測體脂肪、肌肉量與骨骼健康測量，興友團隊與中台灣多家醫院合作，提供醫師遠距醫療參考資料，謝坤昌強調，台灣邁向超高齡社會，銀髮長輩連年紀錄掌握身體狀況（體組成），「活到80歲，該做什麼運動、少吃或多吃什麼」都有參考依據。

