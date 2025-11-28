核二、核三再運轉 明年3月送核安會

經濟部27日核定台電核電廠現況評估報告。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部27日正式核定台電核二、核三現況評估報告，台電將展開「自我安檢」，預計明年3月向核安會提出「再運轉」計畫；而台電後續還要依照再運轉計畫執行，並將「再運轉執行結果報告」與「重啟安檢報告」再交核安會進行審查，此為核二、核三能否重啟的關鍵，外界評估，審查與安檢等計畫執行需要再耗時3.5年到4年時間。

核電三座電廠的現況評估報告已送經濟部審查，並通過核二、核三廠計畫；台電預計展開自我安檢，需耗時1.5到2年，配合目前電廠現況，預計明年3月提出再運轉計畫，並送核安會審查，台電補充，再運轉計畫內容包括大修規劃，週期性的檢測規劃，將機組帶回可營運狀態。

請繼續往下閱讀...

核安會審查後，台電要依照再運轉計畫執行，但核電廠能否重啟關鍵，是台電必須根據再運轉計畫執行結果、重啟安檢報告送核安會審查並獲得同意；台電盼「再運轉計畫執行結果」與「重啟安檢報告」能同時完成，但兩者都與安檢高度相關，設備檢測汰換等會互相影響。

目前來看，核三廠的再運轉計畫執行狀況應會快於停機就較久的核二廠，台電表示，核二、核三再運轉計畫報告都會同時送審，但執行階段耗費時間不同，若獲同意，外界估計核三廠最快重啟時間點約落在2029年後。

經濟部說明，台電核電廠現況評估報告當中，核一廠則因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則評估具有再運轉可行性。

根據評估結果顯示，核一廠兩部機組已分別停機逾11年、8年，設備老化嚴重，重要發電設備多已拆除，多數儀電組件需汰換升級，且其機組與311日本福島核災事故同型，日本同型機組也都進入除役，核一廠不具再運轉可行性。

核二廠安全及支援系統仍比照營運期間定期大修及維護，但是發電系統停機超過2年，需長大修並執行復原管制計畫，功能需再確認，初判尚具再運轉條件；核三廠機組設備尚未拆除，但以營運期間標準定期大修及維護，且反應爐已清空，燃料池尚有空間，初判具再運轉條件，其中部分具有原廠專利，需尋求原廠協助。

經濟部指出，兩廠的再運轉計畫預計在明年3月提送核安會，核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5到2年，而因核二廠反應爐內已使用核燃料待移出，期程將比核三廠較長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法