投資論壇》中信銀理財規劃部副總武于程：三大行為變化 主導明年投資布局

〔記者陳梅英／台北報導〕隨著全球金融市場震盪加劇，美元走弱與投資結構轉變成為市場關注焦點。中信銀理財規劃部副總武于程觀察到今年客戶投資行為出現三項關鍵變化，包括美元資產的分散、AI題材的擴散化，以及長短利率結構下帶動的雙槓策略，這三大投資行為持續主導明年資產布局方向。

武于程指出，今年美元出現兩大變化，包括美元在連續多年升值後開始反轉走弱；避險功能削弱。但美元仍是最重要的全球計價貨幣，只是投資人開始更積極尋求分散配置，著重如何在美元走弱環境下做更好的避險。以中信客戶資料來看，美國資產部位已較年初下降約1成左右，高資產客戶資產挪移的情況相當顯著。

隨著明年美國聯準會主席可能更換，降息題材，加上下半年共和黨主導的期中選舉若勢頭強勁，歷史上多伴隨美元偏弱走勢，都可能讓美元資產分散趨勢更加明顯，這也是今年黃金大漲主因。

第二個重要趨勢是AI題材從集中走向擴散，他指出，今年投資人大致分為兩群──「只買AI」或「只買非AI」。不過進入第三季以後，市場投資開始出現變化，從AI晶片投資轉到電力、電網、冷卻設備等能源基礎建設、從硬體擴大到資料中心、雲端與軟體應用，相關供應鏈與基礎資源股開始吸引資金。

第三個變化是長短債利差帶動配置策略改變，出現所謂「雙槓策略」。武于程說，今年在降息預期下，客戶偏好中短天期債券部位，以降低長天期價格波動風險，另外許多客戶運用較低的短天期利率來操作長期優質債券，透過利差放大收益。「這種以短率做槓桿、配置長期資產的操作，今年非常明顯。」

武于程認為，未來全球政治格局將使「安全優先於效率」，包括關稅、通膨與供應鏈重新布局，都意味著長天期利率下行速度可能不如過去降息周期快速，投資人將更重視中短期工具的靈活性。

