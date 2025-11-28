慎防普發1萬假網站！財部：已停止解析11個釣魚網站

財政部表示，已停止解析11個普發現金偽冒網站。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部表示，11月25日審查數發部「網路詐騙通報查詢網」民眾檢舉案件，經確認有2個偽冒「全民＋1 政府相挺」普發現金網址或LOGO的網站（10000gov-twcom及updjmuserinfomshelp），隨即依「詐欺犯罪危害防制條例」第42條規定，責令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取處置，並轉知網路服務業者啟動該網址無法瀏覽措施，以防止民眾誤點連結而受騙。

財政部表示，截至11月26日，已停止解析共11個偽冒普發現金網站，為慎防假冒普發現金「釣魚網站」詐騙手法，財政部已與數發部及財金公司組成跨機關防詐騙專案小組，24小時即時監控偵測相似的偽冒網址或LOGO；另，民眾如果在網路上看到疑似詐騙訊息，可至數發部「網路詐騙通報查詢網」（https://fraudbuster.digiat.org.tw），即時查詢與通報可疑詐騙資訊，或立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。

財政部說明，「全民＋1 政府相挺」普發現金網站網址為「https://10000.gov.tw」，政府機關專用網址結尾是「.gov.tw」；gov前面一定是「.」，不會冠上其他英文或數字，且政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網銀操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。

