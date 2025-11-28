投資論壇》期交所總經理周建隆：半導體生態圈茁壯 期貨交易量續拼新高

期交所總經理周建隆今日出席本報「應對國際變局：掌握未來的投資機會」論壇。（記者田裕華攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕期交所總經理周建隆表示，今年台灣期貨市場維持蓬勃發展，受惠AI發展，臺灣半導體30指數期貨、台積電個股期貨等商品都受投資人歡迎；不過周也指出，期待投信業者發行以台灣期貨市場商品為標的的ETF或結構型產品。

周建隆今日出席自由時報「應對國際變局：掌握未來的投資機會」論壇。他指出，期貨市場作為避險管道，近年期貨市場全年成交量節節高升，去年全年為2.02億口，今年交易量也突出、全年有望維持去年水準，拼達2億口以上。

在個股期貨方面，期交所個股期貨與選擇權包含台積電、聯電、鴻海、聯發科個股期，尤以半導體產業的個股期貨備受青睞，個股期貨交易量近2年已佔整體的40%；此外，期交所的臺灣半導體30指數期貨以市值前30大半導體企業為組成，涵蓋晶圓代工、IC 設計、設備與材料等關鍵領域，近年交易也熱絡。

周建隆細數期交所的商品狀況，除個股期，以及美國費城半導體期貨與那斯達克100期貨等海外指數外，今年金價飆升，黃金期貨也成長136%，ESG永續期貨成交量尚不顯著、仍在耕耘中，今年全球比特幣期貨備受關注，期交所會在法規、現貨市場成熟時提出新商品。

周建隆指出，期貨市場的特色顯著，包含適合多空交易、適合搭配不同商品組合或跨足海外市場等，並可作為競爭與避險平台，提供投資人不同投資規劃與組合，台灣期貨市場已至完熟、今年外資仍佔整體交易量約逾30%，未來仍將正向發展。

最終，周建隆也表示，目前許多結構型商品都是海外指數，目前尚無以台灣期貨市場或選擇權組成的商品，期交所期待資產管理業者或投信業者能發以台灣期貨市場商品為標的的財富管理商品，多方一起壯大台灣期貨市場。

