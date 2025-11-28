投資論壇》自由時報總編輯鄒景雯︰新金融市場面貌 新金融商品沃土

本報今日舉辦「應對國際變局：掌握未來的投資機會」論壇（記者田裕華攝）

〔記者高嘉和／台北報導〕自由時報今日舉辦「應對國際變局：掌握未來的投資機會」投資論壇。本報總編輯鄒景雯致詞時指出，關稅政策、地緣政治、供應鏈重組等深刻地影響各個產業，這些因素共同塑造了新的金融市場面貌，也打造了新金融商品誕生的沃土，論壇就是要探討在國際經濟情勢加劇變動下，金融市場與新金融商品的發展，共同為投資人找出應對國際變局的方法，更有效地掌握未來的投資機會。

論壇邀請證券交易所總經理李愛玲、期貨交易所總經理周建隆、集保結算所副總經理景廣俐、投信投顧公會理事長尤昭文、中國信託銀行理財規劃部部長武于程副總經理與第一銀行副總經理甘美珠等各界專家與會。

鄒景雯指出，最近一年來，全球經濟走勢可以說比多數人預期地更為曲折：美國、歐洲及亞洲的通膨軌跡繼續走向分歧，使主要國家的政策利率因此朝向升或降的不同路徑前行；而關稅政策、地緣政治、供應鏈重組等還是持續深刻地影響各個產業；年中相對美元一度急升又再走弱的新台幣，尤其令人印象深刻。這些因素共同塑造了新的金融市場面貌，也打造了新金融商品誕生的沃土。

她說，我們正站在全球經濟的轉折點，所以希望今天的座談會能夠從探討地緣政治的重塑，與近年來資本流向的變化開始，找出金融市場的趨勢，並藉由各位專家的協助，深入分析在新環境形成之後，AI新科技將如何地影響投資及新金融商品的開發。

她表示，在金融市場振幅擴大的此刻，今天的座談會有另一個重要的目的，就是幫助投資人適應新的環境，平穩地度過市場的起落。我們知道短期的波動本來就難以預防，但相信只要長期的方向清晰，就能避免在漲跌週期中載浮載沉的煎熬。面對國際變化，投資人最需要的應該不是熱門題材的追逐，而是建立一套可長期運作的邏輯。這也是我們希望與會專家能夠提供答案的另一個問題。

