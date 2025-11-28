台積電嘉義廠明年量產 可望擴建3D封裝廠

嘉義縣長翁章梁（左）頒發感謝狀給台積電副總經理何軍感謝台積電慈善基金會協助校園災後復建工作。（記者蔡宗勳攝）

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台積電副總經理何軍與台積電慈善基金會執行長彭冠宇今天帶領團隊到嘉義縣政府拜會縣長翁章梁，除討論先進封裝場施工及人員進駐等進度，翁章梁特別感謝台積電在這次丹娜絲風災協助嘉縣學校復建工作，並頒發感謝狀。翁章梁透露說，目前二廠裝機作業中，預計明年投產，一廠明年裝機，後年量產。

據了解，台積電在嘉義興建2座CoWos先進封裝廠，雖工安事件頻傳，但對進度影響不大，反而是7月颱風及豪雨影響較大，因而原訂第3季裝機延至11月間，目前正如火如荼進行中，彌補落後的期程。

翁章梁說，先進封裝廠一個廠大概需要1500位員工，明年即將投產的二廠，員工已大致招募完成，嘉義子弟占兩成以上，也就是有300多位嘉義囝可以返鄉工作。而且台積電還有擴廠規劃，可能會在嘉義科學園區二期再設6座3D先進封裝廠，除帶動地方繁榮發展，也讓更多嘉義年輕人返鄉。

縣府教育處長李美華表示，丹娜絲颱風7月6日半夜挾瞬間陣風17級肆虐嘉義縣，許多校園滿目瘡痍，幸台積電慈善基金會及時伸出援手，投入大量的人力物力，只花了1個月的時間就協助11所學校完成復建工作，讓學校可以在安全的環境下開學。

台積電副總經理何軍等人拜會嘉義縣政府。（記者蔡宗勳攝）

台積電先進封裝營運二處嘉義廠長許永隆指出，台積電調度臨時辦公室的工班支援學校復原工程，致臨時辦公室工程延宕，現在還是「臨時辦公室中的臨時辦公室」，簡稱「臨臨辦」，雖有些不方便，但希望能與地方長遠合作，共好共榮。

